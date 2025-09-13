باللغة البرتغالية.. صالح الشهري يفاجئ القنوات البرازيلية (فيديو)

أذهل صالح الشهري، نجم فريق الاتحاد السعودي، جماهير ناديه بسبب حواره مع إحدى القنوات البرازيلية عقب مواجهة الفتح، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الجمعة.

وحقق الاتحاد فوزًا مثيرًا على الفتح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين على الأخدود والفتح، ليتصدر جدول ترتيب الدوري مبكرًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لصالح الشهري وهو يتحدث البرتغالية بطلاقة مع القناة البرازيلية، وهو ما أذهل الجمهور، ولكن البعض أشار إلى أن اللاعب أكد سابقا أنه تعلم اللغة البرتغالية لاحترافه سابقا بالدوري البرتغالي.

وبدأ صالح الشهري مسيرته في النادي الأهلي، قبل الاحتراف في الدوري البرتغالي مع ناديي مافرا وبيرا مار، قبل العودة إلى الدوري السعودي من بوابة الرائد الذي تألق معه، ثم انتقل إلى الهلال، ثم حاليًا يلعب مع الاتحاد.

وفي حوار تلفزيوني سابق، قال الشهري عن رحلة احترافه: أطلقوا عليّ في البرتغالي لقب صالح خافيير لأن اسم جدي خفير، وعانيت هناك بسبب اللغة، ولكنني تعلمت 60% منها".

وكان الشهري قد صرح عقب الفوز على الفتح، قائلا: "جماهير الاتحاد هي الرقم 1، وهي أهم دافع لنا منذ الموسم الماضي. القوة الهجومية التي أظهرناها هذا الموسم جاءت نتيجة عمل كبير من الجميع".

وأضاف: "الموسم لا يزال طويلاً، وهدفنا مواصلة التطور وإسعاد جماهيرنا، سواء في أرضنا أو خارجها، سأعود للتسجيل مع مرور الوقت، لكن الأهم هو تحقيق الفريق للانتصارات، فنحن جميعًا على قلب رجل واحد".