لحظة بلحظة.. قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

ويستقبل الفريق الذي يسحب أولا في القرعة مباراة ربع النهائي على ملعبه، وتقام مباريات ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة وفي حال التعادل يتم اللجوء للشوطين الإضافيين وحال استمرار التعادل يتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح.

وتقام مباريات ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير الحالي، وتستعمل تقنية تحكيم الفيديو في كل المباريات.