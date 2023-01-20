لحظة بلحظة.. قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
تترقب جماهير كرة القدم قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي تقام اليوم الجمعة.
وستكون القرعة مفتوحة على كافة الاحتمالات ما يعني أنها قد تسفر عن مواجهة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، أو ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو.
وتقام القرعة اليوم الجمعة الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت القاهرة.
وجميع الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا من دوري الدرجة الأولى الإسباني وهي: برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية وريال سوسيداد وأوساسونا.
ويستقبل الفريق الذي يسحب أولا في القرعة مباراة ربع النهائي على ملعبه، وتقام مباريات ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة وفي حال التعادل يتم اللجوء للشوطين الإضافيين وحال استمرار التعادل يتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح.
وتقام مباريات ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير الحالي، وتستعمل تقنية تحكيم الفيديو في كل المباريات.
وبرشلونة أكثر فريق تتويجا بكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، ثم أتلتيك بلباو برصيد 23 لقبا، ثم ريال مدريد برصيد 19 لقبا، وأتلتيكو مدريد برصيد 10 ألقاب.
وتوج فالنسيا باللقب 8 مرات وإشبيلية 5 مرات وريال سوسيداد مرتين.