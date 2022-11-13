المنقذ غارناتشو يقلد احتفالًا آخر لكريستيانو رونالدو (صور)
قلّد أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد مجددًا احتفال زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما سجل اللاعب الوعد هدفًا قاتلًا في الفوز على فولهام 2/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.
وتبادل غارناتشو الكرة مع زميله كريستيان إريكسن قبل أن يسجل هدفًا قبل ثوانٍ على صافرة النهاية ليحتفل على طريقة رونالدو بحمل قميصه، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء لخلع القميص.
وقبل أيام احتفل غارناتشو على طريقة رونالدو الشهيرة "siiiiii" بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي.
وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة، علمًا بأن الدوري الإنجليزي سيتوقف بسبب إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر.
فوز درامي
وافتتح النجم الدنماركي كريستيان إريكسن التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 14، بعد تعاون بين أنتوني مارسيال وبرونو فرنانديز في الجانب الأيسر.
وأدرك فولهام التعادل في الدقيقة 61 حيث أرسل توم كيرني كرة عرضية حولها دانييل جيمس، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إلى داخل شباك الحارس ديفيد دي خيا ليحرز هدفًا بعد المشاركة بدقيقتين.
وخطف الأرجنتيني الصاعد أليخاندرو غارناتشو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وحقق الفوز الثامن مقابل تعادلين و4 خسائر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.