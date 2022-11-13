المنقذ غارناتشو يقلد احتفالًا آخر لكريستيانو رونالدو (صور)

قلّد أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد مجددًا احتفال زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما سجل اللاعب الوعد هدفًا قاتلًا في الفوز على فولهام 2/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وتبادل غارناتشو الكرة مع زميله كريستيان إريكسن قبل أن يسجل هدفًا قبل ثوانٍ على صافرة النهاية ليحتفل على طريقة رونالدو بحمل قميصه، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء لخلع القميص.