غارناتشو قد يواجه عقوبة بسبب منشور احتفاله مع زميله أونانا

الحارس أندريه أونانا الذي تعرض لانتقادات شديدة من عشاق مانشستر يونايتد، مؤخرًا، تألق في فوز الفريق 1-صفر على كوبنهاغن، أمس الأول الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشرت صحيفة (Manchester evening news) تقريرًا قالت فيه إن أليخاندرو غارناتشو قد يواجه إجراءات تأديبية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي استخدم فيه رموز الغوريلا التعبيرية على صورة لركلة جزاء أندريه أونانا ليلة الثلاثاء.

ووضع اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، رمزين تعبيريين بشكل غوريلا على صورة لأونانا وزملائه في فريق مانشستر يونايتد يحتفلون بتصديه لركلة جزاء من مهاجم كوبنهاغن جوردان لارسون.

وقام غارناتشو بحذف المنشور بمجرد إخطاره بالدلالات العنصرية المحتملة، لكن اتحاد كرة القدم الإنجليزي على علم به، وطلب ملاحظاته بشأنه، عبر إرسال طلب لإدارة يونايتد.

ويمكن للهيئة الإدارية أن تتهم غارناتشو بانتهاك إرشاداته بشأن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الحساسة عنصريًا.