غارناتشو قد يواجه عقوبة بسبب منشور احتفاله مع زميله أونانا
قد يواجه أليخاندرو غارناتشو نجم مانشستر يونايتد الشاب، اتهامًا من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، به شبهة تنمر على الحارس أونانا.
الحارس أندريه أونانا الذي تعرض لانتقادات شديدة من عشاق مانشستر يونايتد، مؤخرًا، تألق في فوز الفريق 1-صفر على كوبنهاغن، أمس الأول الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونشرت صحيفة (Manchester evening news) تقريرًا قالت فيه إن أليخاندرو غارناتشو قد يواجه إجراءات تأديبية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي استخدم فيه رموز الغوريلا التعبيرية على صورة لركلة جزاء أندريه أونانا ليلة الثلاثاء.
ووضع اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، رمزين تعبيريين بشكل غوريلا على صورة لأونانا وزملائه في فريق مانشستر يونايتد يحتفلون بتصديه لركلة جزاء من مهاجم كوبنهاغن جوردان لارسون.
وقام غارناتشو بحذف المنشور بمجرد إخطاره بالدلالات العنصرية المحتملة، لكن اتحاد كرة القدم الإنجليزي على علم به، وطلب ملاحظاته بشأنه، عبر إرسال طلب لإدارة يونايتد.
ويمكن للهيئة الإدارية أن تتهم غارناتشو بانتهاك إرشاداته بشأن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الحساسة عنصريًا.
أونانا يرد:
ورد أونانا على تقارير احتمال عقاب زميله غاراناتشو وقال: "الناس لا تستطيع اختيار ما يعرضني للإهانة".
وأضاف عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمب على موقع "إنستغرام": "أعرف تمام ما يقصده غاراناتشو بهذا الوصف والمقصود هو القوة والصلابة".
واختتم: "يجب أن لا يتم تصعيد هذه المسألة أكثر من ذلك".
وسجل ماغواير هدفًا برأسه في الدقيقة 72 بينما تصدّى أونانا لركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة ليحقق يونايتد أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وتعرض أونانا لانتقادات شديدة منذ وصوله من إنتر ميلان في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه نال إشادة واسعة بعد أن تصدى لركلة جزاء نفذها جوردان لارسون.
وقال تين هاغ للصحفيين: "لقد أظهر شخصيته. يعلم تمامًا أنه لم يظهر سابقًا بالشكل الذي يتماشى مع قدراته، وأعتقد أنه قدم أداءً جيدًا جدًا يوم السبت (في شيفيلد) واليوم أيضًا".
ودفع هذا الانتصار، الذي بدأ بتكريم مؤثر لأسطورة النادي بوبي تشارلتون الذي توفي يوم السبت عن عمر يناهز 86 عامًا، يونايتد إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.
وبينما استهل يونايتد الموسم المحلي بشكل سيئ، فاز الفريق الآن بمبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات وهو توقيت مثالي للتعافي قبل مباراة قمة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.