رد رسمي من الأهلي حول استبعاد كهربا

رد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التقارير التي أشارت إلى استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، من حساب كولر، المدير الفني، بسبب الأزمة التي نشبت بينهما أخيرا.

وكان كهربا قد طلب استبعاده من قائمة الفريق التي سافرت أخيرا إلى غانا لمواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، بسبب فرح شقيقته، وهو ما حدث بالفعل، وتم استبعاد اللاعب بعد ذلك من مواجهة بلدية المحلة في الدوري المحلي، مساء أمس الثلاثاء.

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية: "كهربا لاعب مميز ومحترم وكان موجودا مع زملائه أمس، وغير صحيح ما يتردد عن استبعاده، هو نجم كبير ومؤثر مع الأهلي ونحن نحتاجه، من الوارد وجوده في المباراة المقبلة وهذه هي كرة القدم، كما أن كولر رد على هذه الشائعات في المؤتمر الصحفي".