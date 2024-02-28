رد رسمي من الأهلي حول استبعاد كهربا
رد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التقارير التي أشارت إلى استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، من حساب كولر، المدير الفني، بسبب الأزمة التي نشبت بينهما أخيرا.
وكان كهربا قد طلب استبعاده من قائمة الفريق التي سافرت أخيرا إلى غانا لمواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، بسبب فرح شقيقته، وهو ما حدث بالفعل، وتم استبعاد اللاعب بعد ذلك من مواجهة بلدية المحلة في الدوري المحلي، مساء أمس الثلاثاء.
وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية: "كهربا لاعب مميز ومحترم وكان موجودا مع زملائه أمس، وغير صحيح ما يتردد عن استبعاده، هو نجم كبير ومؤثر مع الأهلي ونحن نحتاجه، من الوارد وجوده في المباراة المقبلة وهذه هي كرة القدم، كما أن كولر رد على هذه الشائعات في المؤتمر الصحفي".
وكان كولر قد قال بدوره في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على بلدية المحلة: "استبعاد كهربا قرار فني بحت، لدي 3 مهاجمين وأختار منهم 2 فقط لكل مباراة".
وتابع: "كهربا تدرب بشكل جيد جدا قبل المباراة وهو في طريقه إلى العودة لمستواه وحجز مكانه الأساسي في تشكيل الأهلي، ولكن الأمر في يده؛ لأننا في احتياج إليه ومن مصلحة الفريق أن يعود كهربا لمستواه وينافس مع باقي المهاجمين".
وعاد الأهلي لخوض المباريات في الدوري المصري وفاز على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة للمسابقة، والذي أقيم في استاد القاهرة.
فوز الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 17، ويرتقي إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري من 7 مباريات.
وكان آخر ظهور للأهلي في الدوري بتاريخ 28 نوفمبر 2023، عندما تعادل مع سيراميكا كليوباترا.