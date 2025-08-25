ليفربول يصعق نيوكاسل بانتصار قاتل (فيديو)

اقتنص ليفربول فوزًا قاتلاً على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 مساء اليوم الاثنين على ملعب "سانت جيمس بارك" في ختام الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

تقدم ليفربول بهدف لاعبه الهولندي ريان غرافينبيرش في الدقيقة 35 بتسديدة سكنت شباك نيوكاسل يونايتد، وازدادت مهمة الضيوف سهولة بعد طرد جوردون لاعب نيوكاسل للخشونة في الدقيقة 45+1.

ونجح ليفربول في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46 بتسديدة من اللاعب الفرنسي هوغو إيكتيكي مع بداية الشوط الثاني.

وانتفض أصحاب الأرض وسجلوا هدفاً عن طريق برونو غيماريش في الدقيقة 57 بعد محاولات مكثفة أمام مرمى أليسون حارس ليفربول.

ونجح نيوكاسل في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق ويليام أوسولا في الدقيقة 87 بعد خطأ دفاعي واضح من ليفربول.

واستطاع البديل ريو نغوموها في تسجيل هدف الفوز لمصلحة ليفربول في الدقيقة 90+10 بعد تسديدة سكنت شباك نيوكاسل.

ورفع ليفربول رصيده بقيادة مدربه أرني سلوت إلى 6 نقاط بعد الفوز الثاني على التوالي، فيما يبقى رصيد نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو عند نقطة واحدة.