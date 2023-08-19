ميتوما يسجل "هدفًا مارادونيًا" لبرايتون في شباك وولفرهامبتون (فيديو)

سجل الياباني كاورو ميتوما، هدفًا على طريقة الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، لفريقه برايتون في شباك نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ميتوما هدف التقدم لفريق برايتون في الدقيقة 15، بعد مراوغة 5 مدافعين من فريق وولفرهامبتون قبل أن يضع الكرة في الشباك.