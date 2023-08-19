ميتوما يسجل "هدفًا مارادونيًا" لبرايتون في شباك وولفرهامبتون (فيديو)
سجل الياباني كاورو ميتوما، هدفًا على طريقة الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، لفريقه برايتون في شباك نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز ميتوما هدف التقدم لفريق برايتون في الدقيقة 15، بعد مراوغة 5 مدافعين من فريق وولفرهامبتون قبل أن يضع الكرة في الشباك.
وسجل برايتون أند هوف ألبيون ثلاثة أهداف خلال تسع دقائق في الشوط الثاني ليفوز 4-1 على مضيفه وولفرهامبتون واندرارز ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.
ويملك برايتون، الذي كان قد تغلب 4-1 على لوتون تاون في افتتاح المسابقة، ست نقاط بالإضافة إلى فارق كبير من الأهداف.
وبقي وولفرهامبتون في المركز الأخير بدون فوز مع المدرب الجديد غاري أونيل الذي تولى تدريب الفريق قبل يومين من انطلاق الدوري.
وافتتح كاورو ميتوما التسجيل لبرايتون بعد 15 دقيقة حين نجح في تخطي الدفاع بفضل سرعته وسدد في مرمى الحارس جوزيه سا.
وصنع الجناح الياباني الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من الاستراحة بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس سا ومررها للخلف إلى بيرفيس إستوبينيان ليهز الشباك.
وسجل سولي مارش هدفين خلال أربع دقائق بصناعة من خوليو إنسيسو بعد استغلال الثنائي المساحات في دفاع وولفرهامبتون لتصبح النتيجة 4-صفر قبل ساعة من اللعب.
وأحرز هوانغ هي-تشان هدف ولفرهامبتون الوحيد بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل أن تزداد أوجاع صاحب الأرض بطرد ماتيوس نونيز لحصوله على إنذارين بعدما دفع لاعبي برايتون أرضا.