يحتاج إلى زراعة كبد فورا.. تطورات صادمة لحالة حارس وادي دجلة المصري

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كشف محمد إبراهيم، شقيق زوجة الحارس محمد أبو النجا "بونجا" لاعب نادي وادي دجلة، عن تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للاعب، الذي دخل في غيبوبة مرة أخرى بعد فترة من الاستقرار النسبي خلال الأيام الماضية.
ويعاني أبو النجا من مضاعفات صحية خطيرة، تشمل مشكلات في الجهاز الهضمي والكبد، إضافة إلى إصابته بمرض الصفراء، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل.
أكد محمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الحارس بونجا" يحتاج إلى عملية زراعة كبد في أقرب وقت ممكن، نظراً إلى عدم استقرار حالته الصحية وتدهورها بشكل ملحوظ.
وأضاف إبراهيم أن الفحوص الطبية كشفت عن وجود مشكلات في الجهاز المناعي للاعب، ما أثار شكوكاً حول احتمال إصابته بالمرض نفسه الذي عانى منه مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق.
وتابع أن الغيبوبة التي دخل فيها أبو النجا جاءت نتيجة ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد، ما أدى إلى فشل كامل في وظائف العضو الحيوي خلال الساعات الأخيرة، ما يزيد من خطورة وضعه الصحي.