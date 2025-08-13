يفضل "البديلة".. لماذا يخفي كريستيانو رونالدو الأم الحقيقية لأبنائه؟

كتب – نور الدين ميفراني

يُعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أحد أنجح نجوم كرة القدم وأكثرهم تتويجًا بالبطولات والجوائز على مر العصور، وحمل قميص أندية أوروبية عالمية أشهرها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ويشارك العديد من المشاهير رحلتهم نحو الأبوة مع معجبيهم، سواءً كانت تقليدية أو غير تقليدية، وقد اتخذ نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو مسارًا غير تقليدي تمامًا في توسيع عائلته، بما في ذلك الاستعانة بأم بديلة لإنجاب أبناء له، وهو ما دفع عشاقه ومعجبيه للتساؤل عن السبب.

وفي يونيو 2017، صدم رونالدو الجماهير بإعلانه أنه والد التوأمين، إيفا وماتيو، اللذين جاءا من أم بديلة، وأصدر ممثل النجم الدولي بيانًا بهذا الشأن ذكر فيه: "لن يُفصح كريستيانو رونالدو عن أي سبب لاختياره أمًّا بديلة، إنه ببساطة ممتن لأنه أصبح لديه توأمان".

وقبل أن يُرزق بتوأميه الأوَّلين، أصبح كريستيانو أبًا للمرة الأولى لمولوده، كريستيانو رونالدو جونيور، الذي وُلد في يونيو 2010، ومع ذلك، لم يُكشف عن هوية والدة ابنه علنًا بسبب اتفاق بينهما، كما يتمتع كريستيانو بالحضانة الكاملة، وفقًا لممثله.

ورغم أنه لم يفصح عن السبب رسميًّا، لكن هناك عدة أسباب للجوء لأم بديلة في ذلك الوقت منها عدم رغبته في الارتباط بشكل رسمي في تلك الفترة رغم أنه تعرَّف إلى نساء كثيرات، وعدم رغبته في أن يؤثر كونه غير مرتبط بشكل رسمي على أن يكون له أبناء فلجأ لفكرة الأم البديلة.

وقد تكون الثقة عاملًا حاسمًا في اختياره، فالنجم البرتغالي لم يشعر بالثقة في النساء اللاتي عاشرهن لفترات متفاوتة إلى أن ارتبط بعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز في 2016، حيث رزق منها بابنته الأولى آلانا مارتينا في 2017 والثانية بيلا أزميرلدا في 2022 والتي ولدت برفقة توأمها أنخيل الذي ولد ميتا.

وفي الـ11 من أغسطس 2025، أعلنت جورجينا رودريغيز خبر خطوبتهما بعد 9 سنوات من الارتباط، وفي منشور عبر "إنستغرام"، نشرت جورجينا صورةً لهما وهي تُظهر خاتم خطوبتها الضخم، وكتبت تعليقًا على الصورة: "نعم، في هذه الحياة.. وفي كل حياتي".

لطالما كانت الشائعات حول خطوبة الثنائي الأشهر عالميًّا لا تنتهي تقريبًا منذ بداية علاقتهما، لكن يبدو أن الأمر أصبح رسميًّا أخيرًا الآن.