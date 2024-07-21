بات منتخب مصر مهددًا بفقدان أحد لاعبيه في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة الثالثة بجانب أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينكان.

ويفتتح المنتخب المصري الأولمبي مشواره بمواجهة الدومينكان يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

وقال محمود حرب، مدير منتخب مصر الأولمبي، عبر قناة "DMC" إن اللاعب أحمد نبيل "كوكا" نجم خط وسط الأهلي أصبح مهددًا بالاستبعاد من القائمة الأساسية؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في وجه القدم خلال مباراة أوكرانيا الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

وأضاف "سنحسم موقف اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة، وحال ثبوت عدم لحاقه بمباراة الدومينكان قد يعود اللاعب للقاهرة للعلاج والالتحاق مجددًا بالبعثة حال تعافيه".

وتضم قائمة اللاعبين البدلاء في منتخب مصر أحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن نادي زد ومحمد مغربي مدافع سموحة ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي ومحمد عبده "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب.

وكان الأهلي قد استفسر من مسؤولي المنتخب الأولمبي حول قوة إصابة كوكا خاصة أنها قريبة من إصابة قديمة تعرض لها اللاعب، وأبعدته عن المستطيل الأخضر.

اللافت أن كوكا واجه سوء حظ بالغياب عن كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار مطلع العام الجاري بسبب الإصابة.