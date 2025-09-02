كريستيانو رونالدو تدخل لإقناعه.. لماذا رفض إيزاك الانتقال إلى ريال مدريد؟

حسم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة التعاقد مع النجم السويدي ألكسندر إيزاك قادماً من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية يتردد أن قيمتها وصلت إلى 130 مليون جنيه إسترليني.

وواجه إيزاك صاحب الـ 25 عاماً عراقيل ضخمة قبل إتمام انتقاله إلى ليفربول، لدرجة أن اللاعب السويدي لجأ إلى إصدار بيان إعلامي لتأكيد رغبته في الرحيل.

مفاجأة صادمة

وفجّرت صحيفة (ذا أثليتيك) مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشفت عن رغبة ريال مدريد في شراء إيزاك قبل عدة أعوام بعد متابعته في بداية مسيرته.

وأشارت إلى أن ريال مدريد طلب من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق وقتها التواصل مع إيزاك عبر الهاتف من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق المدريدي ولكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

وأوضحت الصحيفة أن إيزاك رفض فكرة الرحيل إلى ريال مدريد، وفضل التوقيع إلى بروسيا دورتموند الألماني، ليكون بوابته للانطلاق في الملاعب الأوروبية، خاصة أنه نادٍ مناسب لتطوير المواهب.

رحلة إيزاك

وبدأ إيزاك رحلته مع فريق آيك السويدي قبل الرحيل، في يناير 2017، إلى بروسيا دورتموند في صفقة بلغت قيمتها 8.6 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ولم تنجح تجربة إيزاك مع دورتموند، حيث أعير إلى ويليم الهولندي قبل انتقاله نهائياً، في صيف 2019، إلى ريال سوسييداد الإسباني، ثم انضم إلى نيوكاسل يونايتد في صيف 2022.