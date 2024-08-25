ظهرت علامات الغضب على ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام برينتفورد مساء اليوم الأحد.

وفاز ليفربول على ضيفه برينتفورد بثنائية دون رد حملت توقيع لويس دياز ومحمد صلاح على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

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واستبدل المدرب أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول لاعبه أرنولد في الدقيقة 72 من عمر اللقاء لصالح زميله كونور برادلي.

وظهر أرنولد غاضبًا على مقاعد البدلاء بعد حديث المدرب سلوت معه عقب استبداله مباشرة.

وردد لاعب ليفربول بعض الكلمات الغاضبة بعد نهاية حديث سلوت معه وانصرافه من مقاعد البدلاء.

واستمر غضب أرنولد عقب نهاية المباراة، بحيث ظهر وهو يتمتم ببعض الكلمات التي ترجمها البعض بأنها سباب.

وفجر غضب أرنولد الجدل بين جماهير ليفربول حول مستقبل اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

ولم يعلن ليفربول تجديد عقد لاعبه صاحب الـ25 عامًا بجانب الثنائي محمد صلاح، وفيرجل فان دايك، اللذين ينتهي أيضًا تعاقدهما في العام المقبل.

وارتبط اسم أرنولد بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني قبل غلق باب الانتقالات الجارية، بحسب تقارير صحفية في الأيام الأخيرة.

ولكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أغلق الباب أمام التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف فريقه في الموسم الحالي.