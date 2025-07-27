على طريقة زيزو.. هل فاوض الأهلي نجمي الزمالك؟

ردت إدارة النادي الأهلي المصري على التقارير التي أشارت إلى دخولهم في مفاوضات للتعاقد مع حسام عبد المجيد ومحمد السيد، لاعبي الزمالك، لضمهما في الفترة المقبلة.

ووفقًا لأحدث التقارير، فإن نادي الزمالك قرر تأجيل حسم ملف تجديد عقدي الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد، لحين الانتهاء من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار ترتيب أولويات إدارة الكرة بالنادي.

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ويتبقى في عقد عبد المجيد موسمان، بينما ينتهي عقد محمد السيد بنهاية الموسم المقبل، إلا أن إدارة الزمالك وضعت هذا الملف جانبًا مؤقتًا، من أجل التركيز على دعم الفريق بصفقات جديدة وتجهيز قائمة الموسم الجديد، على أن يتم فتح ملف التجديد عقب إسدال الستار على الميركاتو الصيفي.

وأشارت التقارير إلى أن النية تتجه للحفاظ على استقرار الفريق ومنع أي لاعب من الوصول إلى الفترة الحرة، وهى آخر 6 أشهر في العقد والتي تتيح للاعب التوقيع لأي نادٍ مجانًا دون الرجوع لإدارة ناديه، وهو ما حدث سابقًا مع أحمد سيد "زيزو"، والذي استغل هذا الأمر ورحل للغريم التقليدي، الأهلي، مع نهاية الموسم الماضي، وهو ما يسعى الزمالك لتجنبه بشكل كامل.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإنه "من مصادر داخل الأهلي أكدوا عدم دخولهم في مفاوضات مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، خاصة أن لديه عقدًا لمدة موسمين مع الفريق الأبيض بالتالي لا يمكن الدخول في مفاوضات معه في الفترة الحالية رغم إشادتهم بمميزات اللاعب كمدافع قوي، بينما محمد السيد يتبقى في عقده سنة، ولن يدخلوا في مفاوضات معه إلا بالدخول في الفترة القانونية التي تتيح للنادي التفاوض مع وكيله".