ليونيل ميسي يحتفل على طريقة سبايدر مان (فيديو)
احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطريقة جديدة بعدما سجل الهدف الرابع لإنتر ميامي أمام شارلوت في ربع نهائي كأس الدوريات.
واكتسح إنتر ميامي منافسه شارلوت 4/0 ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الدوريات، وسيلاقي فيلادلفيا يونيون الذي تجاوز كويريتارو المكسيكي 2/1.
وجاء هدف ميسي في الدقيقة الـ 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ليوناردو كامبانا.
وتقدم لإنتر ميامي جوزيف مارتينيز في الدقيقة الـ 12، وأضاف روبرت تايلور الهدف الثاني في الدقيقة الـ 32، وجاء ثالث الأهداف بطريقة عكسية وسجله أديلسون مالاندا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 78.
وبعد التسجيل احتفل ميسي بإحدى حركات شخصية مارفل في سبايدر مان.
وأثار احتفال ميسي الغريب العديد من التعليقات على موقع "تويتر".
ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي كأس الدوريات برصيد 8 أهداف سجلها في 5 مباريات، كما صنع هدفا.
ويتقدم ميسي بهدف على الجنوب أفريقي بونغوكوهلي هلونغواني "بونجي" لاعب مينيسوتا يونايتد الذي سجل 7 أهداف وصنع هدفًا.
وودع مينيسوتا يونايتد من ربع النهائي بالخسارة 0/5 أمام ناشفيل.
حضور سكالوني
وكان ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين حاضرا في مباراة إنتر ميامي ضد شارلوت في ربع نهائي كأس الدوريات.
وأكد سكالوني لشبكة "ESPN" أنه جاء لمشاهدة ليونيل ميسي، وقال سكالوني: "أنا هنا لمشاهدة ليو مع عائلتي. أراه سعيدًا جدًا هنا، وعندما يكون سعيدًا يفعل الأشياء بشكل مختلف مقارنة بأي شخص آخر".
لكن يُعتقد أن سكالوني لم يحضر المباراة فقط لمشاهدة ميسي، حيث كان بنجامين كريماششي البالغ من العمر 18 عامًا في الملعب أيضًا إلى جانب ميسي.
ويحمل كريماششي جنسية الأرجنتين والولايات المتحدة، ولكنه لم يختر بعد لأي منتخب سيلعب.