ليونيل ميسي يحتفل على طريقة سبايدر مان (فيديو)

حضور سكالوني

وكان ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين حاضرا في مباراة إنتر ميامي ضد شارلوت في ربع نهائي كأس الدوريات.

وأكد سكالوني لشبكة "ESPN" أنه جاء لمشاهدة ليونيل ميسي، وقال سكالوني: "أنا هنا لمشاهدة ليو مع عائلتي. أراه سعيدًا جدًا هنا، وعندما يكون سعيدًا يفعل الأشياء بشكل مختلف مقارنة بأي شخص آخر".

لكن يُعتقد أن سكالوني لم يحضر المباراة فقط لمشاهدة ميسي، حيث كان بنجامين كريماششي البالغ من العمر 18 عامًا في الملعب أيضًا إلى جانب ميسي.

ويحمل كريماششي جنسية الأرجنتين والولايات المتحدة، ولكنه لم يختر بعد لأي منتخب سيلعب.