جاهز لـ60 مباراة بأداء عال.. موقف مفاجئ لمبابي حول جدول المباريات المزدحم

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد لإثارة الجدل حول جدول المباريات المزدحم والمفروض على لاعبي كرة القدم في أوروبا وفق قوله، مشيرا إلى أن لاعبي الكرة سينهون من جديد موسما مرهقا ولكن ذلك لن يمنعهم من تقديم أداء عال على امتداد الموسم في حال الحفاظ على مستوى معين من الجاهزية الفنية والبدنية.

وقبل مواجهة فرنسا وأوكرانيا غدا الجمعة في تصفيات منطقة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، قال مهاجم ريال مدريد في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، إن الجدل الدائر حول جدول المباريات المُزدحم والنسق الماراثوني للمباريات جعله يطور موقفه ويغير نظرته للأمر بمرور موسم 2024 ـ 2025.

وقال مهاجم ريال مدريد: "لا أعلم إن كنا مستعدين لخوض موسم يضم 60 مباراة عالية المستوى. يُمكننا الحفاظ على المستوى البدني، ولكن ليس بنفس المستوى دائمًا".

وتابع مبابي الذي أحرز 3 أهداف في أول 3 مباريات هذا الموسم: "هل نلعب كثيرًا؟ لا أعتقد ذلك. ظننتُ ذلك في وقت ما، ولكن ليس بالضرورة الآن".

وأضاف: "يُمكنني الحفاظ على نفس عدد المباريات، نحتاج فقط إلى المزيد من الإجازات لتجديد النشاط البدني، ولكن لا أعتقد أننا نعاني من نسق ماراثوني يمنعنا مثلا من خوض 60 مباراة في الموسم الواحد".

واختتم مبابي حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على شغف لاعبي كرة القدم: "لا أريد أن نصل إلى مرحلة نقول فيها لأنفسنا: "هذه المباراة في نوفمبر مضيعة للوقت، سأفوتها ولن أخوضها، نحن نحب كرة القدم، ويجب أن نبقى كذلك حتى وإن كان أمامنا واجب تجاه النادي والمنتخب بخوض عدد مهول من المباريات".

وخلافا للأغلبية الساحقة من المدربين واللاعبين والأندية التي وجهت انتقادات لاذعة للفيفا وللاتحادات القارية للعبة بإجبار اللاعبين على خوض عدد كبير من المباريات، بدا مبابي في موقف مغاير تماما وأبدى استعداده للمشاركة في أكبر عدد من المقابلات مع الحفاظ على أداء عال.

ومن جهته، أشاد ديدييه ديشامب مدرب فرنسا بمكانة قائده، كيليان مبابي الذي يُقدم أداءً جيدًا مع ريال مدريد في بداية الموسم.

وبالمقارنة مع العام الماضي بعد انضمامه إلى الفريق الملكي، يرى المدرب الفرنسي أن المهاجم أصبح أكثر حيوية ونجاعة، وفق تقديره.

وقال ديشامب: "نعم، لا شك في أن مبابي الآن أفضل بكثير، لكن الأمر مرتبط أيضًا بالأشهر الستة الأخيرة له في باريس. بدنيًا، هو في حالة ممتازة، الأمر يتعلق بالأساس بالجانب النفسي. الحالة النفسية تؤثر على الجانب البدني".

وشارك كيليان مبابي (26 عامًا) مع منتخب فرنسا في 90 مباراة وأحرز 50 هدفًا.