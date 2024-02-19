بنزيما يختفي في ظل حمدالله

شارك النجم الفرنسي كريم بنزيما للمرة الأولى رفقة الاتحاد في مواجهة الرياض، يوم الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، منذ أزمته التي بدأت نهاية العام الماضي وتسببت في غيابه فترة طويلة عن المباريات.

بنزيما الذي غاب عن المباريات لمدة 54 يومًا عاد أمام الرياض، وقدم مباراة للنسيان، لم يلعب أسوأ منها ربما منذ الخسارة بثلاثية أمام الهلال في ربع نهائي البطولة العربية في أغسطس الماضي.

في الليلة نفسها ظهر المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم هجوم الاتحاد، بشكل رائع، وتحمل المسؤولية وقاد الخط الأمامي للفريق للفوز بثنائية نظيفة، حيث سجل هدفي المباراة وكان النجم الأول فيها.

حمدالله هو اللاعب نفسه الذي قررت إدارة النادي أن تسحب رقم القميص المفضل منه، من أجل منحه لكريم بنزيما، دون أن يحقق أي شيء سوى لكونه ذلك اللاعب القادم من صفوف ريال مدريد براتب خرافي.

ماذا قدم بنزيما وحمدالله في المباراة؟ وكيف اختفى النجم الفرنسي في ظل نظيره المغربي؟ ذلك ما نرصده في التقرير الآتي: