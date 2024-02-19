بنزيما يختفي في ظل حمدالله
شارك النجم الفرنسي كريم بنزيما للمرة الأولى رفقة الاتحاد في مواجهة الرياض، يوم الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، منذ أزمته التي بدأت نهاية العام الماضي وتسببت في غيابه فترة طويلة عن المباريات.
بنزيما الذي غاب عن المباريات لمدة 54 يومًا عاد أمام الرياض، وقدم مباراة للنسيان، لم يلعب أسوأ منها ربما منذ الخسارة بثلاثية أمام الهلال في ربع نهائي البطولة العربية في أغسطس الماضي.
في الليلة نفسها ظهر المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم هجوم الاتحاد، بشكل رائع، وتحمل المسؤولية وقاد الخط الأمامي للفريق للفوز بثنائية نظيفة، حيث سجل هدفي المباراة وكان النجم الأول فيها.
حمدالله هو اللاعب نفسه الذي قررت إدارة النادي أن تسحب رقم القميص المفضل منه، من أجل منحه لكريم بنزيما، دون أن يحقق أي شيء سوى لكونه ذلك اللاعب القادم من صفوف ريال مدريد براتب خرافي.
ماذا قدم بنزيما وحمدالله في المباراة؟ وكيف اختفى النجم الفرنسي في ظل نظيره المغربي؟ ذلك ما نرصده في التقرير الآتي:
مهاجم مع إيقاف التنفيذ
لعب كريم بنزيما 71 دقيقة في المباراة التي أقيمت وسط جماهير الاتحاد، وطوال تلك الدقائق لم يسدد سوى كرتين فقط على المرمى.
بنزيما أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، ولم يحاول حتى مراوغة أي خصم، ولمس الكرة 32 مرة أخرج منها 15 تمريرة صحيحة من أصل 23 محاولة بنسبة دقة 65%، ولم يفز بأي ثنائية هوائية.
وكانت مساهمته الدفاعية هي عبارة عن صفر كبير في كل الإحصائيات، هذا بالإضافة إلى خسارته للكرة 11 مرة، بواقع كرة تقريبًا كل 6 دقائق.
بنزيما في ظل حمدالله
في المباراة نفسها التي بالكاد ظهر فيها قميص كريم بنزيما، كان النجم الأكبر هو عبد الرزاق حمدالله، الذي سجل هدفي المباراة.
حمدالله لم يكتف بالتسجيل فقط؛ إذ كانت لمساته أكثر تأثيرًا من بنزيما بشكل أوضح، فقد وصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 83% بإجمالي 30 من أصل 36، وقدم تمريرة مفتاحية، وفاز بثلاثة التحامات أرضية، ونجح في مراوغتين من أصل ثلاث محاولات.
دفاعيًا لم تكن مساهمة حمدالله كبيرة، لكنها على الرغم من ذلك كانت أكبر من تلك الخاصة ببنزيما؛ إذ أبعد كرة عن مناطق الخطورة.
مباراة الرياض ليست حالة فردية
بشكل عام حمدالله يقدم مستويات أفضل بكثير من تلك التي يقدمها بنزيما، وأثبت أنه أكثر أهمية للاتحاد من الفرنسي، وذلك بعيدًا عن عدد الأهداف الذي يتفوق فيه المغربي الذي سجل 16 هدفًا هذا الموسم مقابل 12 للاعب ريال مدريد السابق.
على مدار الموسم أظهر حمدالله للاتحاد وجماهيره قيمته، وأنه لاعب أكثر أهمية من كريم بنزيما، الذي لطالما اختفى في الكثير من الأوقات الكبيرة، وفشل في التعامل مع مهاجم بقيمة النجم المغربي بالطريقة نفسها التي احتوى فيها رفيقه في ريال مدريد كريستيانو رونالدو أندرسون تاليسكا منذ انضمامه للنصر.
كل ذلك يحدث بالرغم من الفارق الواضح في الإمكانات بين الثنائي حمدالله وبنزيما، والتاريخ الكبير للاعب الملكي السابق سواء في صفوف ريال مدريد أو منتخب فرنسا.