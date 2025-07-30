هل يعود نواف بن سعد لرئاسة الهلال السعودي؟

كشفت مصادر إعلامية عن حقيقية عودة الأمير نواف بن سعد إلى منصب رئيس نادي الهلال السعودي، بعد إعلان فهد بن نافل عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة.

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وأعلن فهد بن نافل، عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قراره بعدم خوض الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن القرار جاء بعد تقييم دقيق للمرحلة.

وجاءت كلماته مليئة بمشاعر الفخر والرضا عن الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، والتي وصفها بـ"المليئة بالإنجازات التاريخية على جميع الأصعدة".

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وأوضح بن نافل أن قراره لا يعني ابتعاده عن دعم النادي، مشيرًا إلى استمراره في تقديم الدعم الكامل لأي مرشح يخلفه، مع تأكيد أهمية الحفاظ على مسيرة النجاح التي شهدها النادي في عهده، سواء على المستوى المحلي أو القاري والدولي.

وشهدت فترة رئاسة بن نافل تحقيق عدد من الإنجازات الكبرى، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وتعزيز البنية التحتية للنادي، بالإضافة إلى تعاقدات نجمية عززت من مكانة الفريق كواحد من أبرز الأندية الآسيوية.

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حقيقية عودة نواف بن سعد

كانت تقارير صحفية سعودية، قد قلت إن الأمير نواف بن سعد بات الاسم الأبرز لتولي رئاسة نادي الهلال، بعد رحيل بن نافل.

إلا أن الإعلامي حمود القحطاني نفى ما تردد عن عودة الأمير نواف بن سعد لرئاسة النادي مستقبلا.

وكتب عبر حسابه على "إكس": "غير صحيح بأن الأمير نواف بن سعد راح يمسك رئاسة النادي (غير الربحية) نهائياً"، ما يضع حدًا للتكهنات حول احتمال عودته للمنصب.