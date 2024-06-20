دي لا فوينتي: إسبانيا مستعدة لخوض معركة ضارية للفوز على إيطاليا
ربما تكون إيطاليا، حاملة اللقب، قد فازت في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 أمام ألبانيا بأسلوب هجومي غير متوقع، لكن إسبانيا التي ستكون المنافس الجديد لها، اليوم الخميس، لا تشعر بالانزعاج كما يقول مدربها لويس دي لا فوينتي.
وأوضح دي لا فوينتي أن فريقه لا يستعد لمواجهة فريق جيد، ولكنه يستعد بدلا من ذلك لشيء أقرب ما يكون لخوض معركة ضارية.
وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للخوض في الوحل.. جاهزون لكل شيء.
"نحن نعرف نوعية كرة القدم التي يلعبونها ومدى قدرتهم التنافسية، لذلك لن نشعر بالمفاجأة. أتوقع إيطاليا وهي تلعب بقوة وشراسة وتحاول السيطرة على الكرة.
"إنها المباراة الأكثر أهمية في دور المجموعات. نلعب كل مباراة من أجل الفوز ولا أعرف كيف أخطط لخوض مباراة".
وبعد فوزها على كرواتيا 3-صفر في المباراة الافتتاحية، تقاسمت إسبانيا صدارة المجموعة الثانية مع إيطاليا. وإذا تفوق أحد الفريقين غدا الخميس، فسيتأهل إلى دور 16 كمتصدر للمجموعة.
وتتذيل كرواتيا وألبانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1، يوم الأربعاء.
ويعود التنافس بين المنتخبين إلى زمن طويل، حيث لم يواجه أي منتخبين بعضهما البعض في بطولات أوروبا أكثر من إسبانيا وإيطاليا، وستكون مباراة الخميس هي المرة الثامنة منذ عام 1960 التي يتواجهان فيها.
وبينما يستعد الطرفان للمواجهة في النسخة الخامسة على التوالي من البطولة، أقر دي لا فوينتي بأن فريقه يلعب أيضا بأسلوب كروي مختلف في ألمانيا عما يتوقعه المشجعون.
ومع نهج أسرع وأكثر مباشرة مقارنة بأسلوب اللعب القائم على التمرير من لمسة واحدة والاستحواذ على الكرة والذي جعلهم يتوجون أبطالا لأوروبا في عامي 2008 و2012 وكذلك بكأس العالم في عام 2010، يعتقد دي لا فوينتي أن نسخة 2024 من كلا الفريقين متشابهة للغاية في طريقة اللعب.
وأوضح دي لا فوينتي: "نحن نتشابه إلى حد كبير، إنهم أيضا تشكيلة لا تزال قيد التطوير، مع الكثير من اللاعبين الشباب ومدرب جديد يتسم بالتنافسية الشديدة في أسلوبه.
"عندما أراهم أشعر وكأنني أنظر إلى أنفسنا في المرآة، إنهم فريق صاعد يتمتع بعقلية جماعية جيدة للغاية. ستكون مباراة متوازنة للغاية بين فريقين تقليديين.
"إنها مباراة تقليدية في كرة القدم، مواجهة يمكن أن تصبح بسهولة نهائي بطولة أوروبا أو كأس العالم".
ورغم عدم رغبته في الكشف عن تشكيلته، قال دي لا فوينتي إن لاعب الوسط رودري والقائد ألفارو موراتا، وهو الثنائي الذي أصيب أمام كرواتيا، "في حالة ممتازة وعلى استعداد للعب ضد إيطاليا".