دي لا فوينتي: إسبانيا مستعدة لخوض معركة ضارية للفوز على إيطاليا

وأوضح دي لا فوينتي أن فريقه لا يستعد لمواجهة فريق جيد، ولكنه يستعد بدلا من ذلك لشيء أقرب ما يكون لخوض معركة ضارية.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للخوض في الوحل.. جاهزون لكل شيء.

"نحن نعرف نوعية كرة القدم التي يلعبونها ومدى قدرتهم التنافسية، لذلك لن نشعر بالمفاجأة. أتوقع إيطاليا وهي تلعب بقوة وشراسة وتحاول السيطرة على الكرة.

"إنها المباراة الأكثر أهمية في دور المجموعات. نلعب كل مباراة من أجل الفوز ولا أعرف كيف أخطط لخوض مباراة".

وبعد فوزها على كرواتيا 3-صفر في المباراة الافتتاحية، تقاسمت إسبانيا صدارة المجموعة الثانية مع إيطاليا. وإذا تفوق أحد الفريقين غدا الخميس، فسيتأهل إلى دور 16 كمتصدر للمجموعة.

وتتذيل كرواتيا وألبانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1، يوم الأربعاء.