نجل أنشيلوتي يقدم وعدا بعد قيادة بوتافوغو

قدم نادي بوتافوغو البرازيلي مدربه الجديد الإيطالي ديفيد أنشيلوتي في أول تجربة تدريبية للأخير في منصب المدير الفني.

وعمل ديفيد مساعداً لوالده كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل لعدة سنوات قبل أن يخوض تجربة المدير الفني منفرداً لأول مرة بعقد يمتد حتى ديسمبر 2026.

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ويعمل ديفيد مساعداً لوالده أيضاً في الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بعد أن وافق نادي بوتافوغو والاتحاد البرازيلي على احتفاظ ديفيد بمنصبه.

وقال أنشيلوتي الابن في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام: "أنا سعيد بتدريب بوتافوغو، وأعد الجميع بأن نلعب كرة قدم حديثة بأسلوب يتميز بالشجاعة والشخصية القوية داخل الملعب".

وأضاف: "أنا مدرب بوتافوغو وملتزم بعقدي لنهاية الموسم، تركيزي وإخلاصي منصبّان على النادي.. سأكون هنا بتفانٍ تام، ولا أفكر في أي شيء آخر".

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وأوضح المدرب الجديد أنه بدأ تعلم اللغة البرتغالية في شهر يونيو الماضي منذ تعيينه ضمن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، مؤكداً أنه سيلعب بأسلوب يتماشى مع طموح النادي والإدارة.

وتابع: "سنعمل بجد لتحقيق ذلك.. يجب أن يمثل اللاعبون قيم بوتافوغو. قد يتغير النظام، لكن يجب أن يكون هذا واضحًا. علينا أن نلعب بشجاعة. نحن فريق بطل، لذا يجب أن نتحلى بالشخصية".

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وأقال بوتافوغو مدربه ريناتو بايفا بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.