غوارديولا يسخر من رابطة الدوري الإنجليزي بسبب موعد مباراة نيوكاسل

وبعد فوزه بركلات الترجيح على إشبيلية، شكر غوارديولا رابطة الدوري الإنجليزي بطريقة ساخرة لتحديد مباراة نيوكاسل يوم السبت، وقال إن سيتي سيكون جاهزا للمباراة على استاد الاتحاد رغم الإرهاق.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال غوارديولا: "نحن مستعدون بالطبع، نحتاج إلى هذه التحديات، نواجه صعوبات وسط الإصابات والجدول ويجب أن نخوض التحدي".

وأضاف: "نام الفريق في الرابعة فجرا في اليونان بعد أن لعبنا في العاشرة ليلا، وصلنا وتعافينا وسط درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 في اليونان، عدنا متأخرين والآن سنلعب مباراة، اليوم لا يمكننا التدريب".

وتابع: "نفوز لأننا نتخطى دائما مثل هذه المواقف، دائما يتاح لنا القليل من الوقت للتعافي وهذه ليست مشكلة".