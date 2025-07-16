داعم لغزة ومستبعد من منتخب مصر.. من هو سام مرسي المطلوب في الكويت؟

اقترب نادي الكويت الكويتي من حسم صفقة قادمة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل بالتعاقد مع المصري سام مرسي قائد ولاعب خط وسط إيبسويتش تاون.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن سام مرسي صاحب الـ 33 عاماً تلقى عرضاً من الكويت واقترب من الرحيل إلى صفوفه خاصة أن هناك رغبة لدى اللاعب لقبول العرض.

وأشارت إلى أن سام مرسي تلقى عرضاً ضخماً بامتيازات كبيرة لعائلته وهو ما يدفعه لقبول فكرة مغادرة إنجلترا.

وأوضحت أن إدارة إيبسويتش تاون أبدت ترحيباً شديداً بفكرة رحيل اللاعب وعدم الوقوف في طريقه لخوض تجربة جديدة.

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من هو سام مرسي؟

يستعد سام مرسي لخوض أول تجربة خارج إنجلترا بعد أن بدأ مشواره مع فريق الناشئين بنادي وولفرهامبتون قبل أن يرحل إلى بورت فالي حيث انضم إلى فريق الشباب تحت 19 عاماً.

وتم تصعيد سام مرسي للفريق الأول بنادي بورت فالي خلال شهر يناير 2010، ورحل إلى تشيسيرفيلد ثم انضم إلى ويغان في شهر يناير 2016.

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وخرج مرسي معاراً إلى بارنسلي في الفترة بين أغسطس 2016 وحتى يناير 2017، وخاض تجربة جديدة مع فريق ميدلسبره قبل الرحيل إلى فريقه الحالي إيبسويتش تاون منذ صيف 2021.

خاض النجم المصري 33 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال مسيرته بعدما لعب في البريميرليغ لأول مرة خلال الموسم الماضي، وسجل هدفاً وصنع آخر.

ولعب مرسي 188 مباراة في دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) بجانب 200 مباراة في دوري الدرجة الثانية ولعب 105 مباراة في دوري الدرجة الثالثة.

وسجل اللاعب المصري خلال مسيرته في إنجلترا 33 هدفاً وقدم 48 تمريرة حاسمة.

قائمة المونديال.. والابتعاد عن الفراعنة

انضم سام مرسي إلى منتخب مصر عام 2016 بقرار من المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق.

ولعب سام مرسي 9 مباريات دولية مع منتخب مصر، وشارك في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

اللافت أن سام مرسي خاض آخر مباراة دولية في شهر سبتمبر 2023 أمام إثيوبيا وتونس.

ولم ينضم اللاعب إلى منتخب مصر منذ رحيل البرتغالي روي فيتوريا عن قيادة الفراعنة، ورفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء اللاعب إلى قائمة الفراعنة.

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دعم غزة

حرص سام مرسي خلال أكثر من مناسبة على دعم القضية الفلسطينية وإبداء تعاطفه مع ضحايا أحداث غزة.

ونشر اللاعب المصري أكثر من تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس معلناً دعمه للقضية الفلسطينية.