رئيس الزمالك يحيل عضوي مجلس الإدارة إلى التحقيق

كشف مصدر داخل الزمالك أن حسين لبيب، رئيس النادي، طلب التحقيق مع الثنائي حسين السيد وأحمد سليمان، عضوي مجلس الإدارة، بسبب أزمة صفقة الغابوني أرون بوبيندزا، لاعب سينسيناتي الأمريكي السابق.

وكانت تقارير صحفية رومانية، كشفت عن وصول بوبيندزا إلى رومانيا، من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي رابيد بوخارست في صفقة انتقال حر، بعد فشل انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية بصورة رسمية.

وذكرت التقارير، أن أرون بوبيندزا وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي رابيد بوخارست الروماني، وسيعلن عن الصفقة عقب خضوع اللاعب للكشف الطبي خلال الأيام المقبلة.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن لبيب يرغب في معرفة أسباب فشل صفقة أرون بوبيندزا.

وأضاف المصدر: "حسين السيد وأحمد سليمان يتهم كل منهما الآخر بشكل علني بأنه السبب وراء فشل الصفقة".

وأتم: "لبيب قرر التحقيق مع الثنائي لإغلاق هذا الملف نهائيًّا في الفترة المقبلة".

وكان عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قال في تصريحات لصحيفة رومانية، إن أرون بوبيندزا يرفض الرد على المكالمات الهاتفية من جانب مجلس الإدارة لمعرفة قراره النهائي بشأن الانتقال إلى نادي الزمالك.

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وتعاقد الزمالك في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم، والسنغالي سيدي نداي مهاجم فريق جيدياوايي لمدة أربعة مواسم.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الغابوني، ومنه انتقل إلى بوردو ثم أغاكسيو وتور في فرنسا، ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الغابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثانية مع الشباب السعودي، وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع خمسة أخرى.