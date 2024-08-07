تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم الثالث عشر.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية.

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

تايكوندو - رجال

عمر ياسر إسماعيل (فلسطين) - هادي تيرانافاليبور (فريق اللاجئين) - 10:00 صباحًا

محمد خليل الجندوبي (تونس) - خصم غير محدد بعد - 10:59 صباحًا

غولف - سيدات

إيناس لقلالش (المغرب) - 10:00 صباحًا

تايكوندو - سيدات

أنا دا كوستا دا سيلفا بينتو (تيمور الشرقية) - أميمة البوشتي (المغرب) - 10:09 صباحًا

دنيا أبو طالب (السعودية) - أبيشاج سيمبيرج (إسرائيل) - 10:33 صباحًا

دانيلا بولا سوزا (المكسيك) - إكرام الظاهري (تونس) - 10:58 صباحًا

تجديف - سباق قوارب - سيدات

سما أحمد (مصر) - 10:30 صباحًا

كرة يد - رجال

إسبانيا - مصر - 10:30 صباحًا

تجديف - سباق قوارب - رجال

أشرف العيدي (المغرب) - 11:40 صباحًا

غيلان ختالي (تونس) - 12:40 ظهرًا

مصارعة - رجال

عبد الكريم واكلي (الجزائر) - آرام فاردانيان (أوزبكستان) - 12:00 ظهرًا

حسرات جعفروف (أزربيجان) - محمد السيد "كيشو" (مصر) - المواجهة الثالثة على البساط أ

نورسلطان تورسينوف (كازاخستان) - محمد متولي (مصر) - المواجهة الخامسة على البساط ج

سعيد إسماعيل (إيران) - إسحاق غيو (الجزائر) - المواجهة التاسعة على البساط أ

سليمان نصر (تونس) - ماماداسا سيلا (فرنسا) - المواجهة الثامنة على البساط أ

لاشا جوبادزي (جورجيا) - بشير سيد عزارة (الجزائر) - المواجهة الثامنة على البساط ج

محمد جبر (مصر) - خصم غير محدد بعد - المواجهة الـ 11 على البساط ب

ألعاب قوى

معتز برشم (قطر) - وثب عالي - 11:05 صباحًا

بيرهانو بالو (البحرين) - 5000 متر عدو - 12:10 ظهرًا

محمد دويدار (فلسطين) - 800 متر عدو - 12:55 ظهرًا

جمال سجاتي (الجزائر) - 800 متر عدو - 12:55 ظهرًا

سليمان مولى (الجزائر) - 800 متر عدو - 12:55 ظهرًا

عبد العاطي الغيسي (المغرب) - 12:55 ظهرًا

محمد علي قواند (الجزائر - 800 متر عدو - 12:55 ظهرًا

ياسر محمد (الجزائر) - قفز ثلاثي - 20:15 مساءً

سلوى عيد (البحرين) 400 متر عدو - 21:45 مساءً

محمد تيندوفت (المغرب) - 3000 متر عدو - 22:43 مساءً

سفيان البقالي (المغرب) - 3000 متر عدو - 22:43 مساءً

أحمد الجزيري (تونس) - 3000 متر عدو - 22:43 مساءً

محمد أمين جهناوي (تونس) - 3000 متر عدو - 22:43 مساءً

غوص - سيدات

مها عامر (مصر) - 16:00 عصرًا

سباحة إيقاعية

مصر - 20:30 مساءً