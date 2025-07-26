بعد حصول مبابي على القميص 10.. من هو رقم 9 الجديد في ريال مدريد؟

تخلّى النجم الفرنسي كيليان مبابي عن الرقم "9" في ريال مدريد، مع انتقاله لارتداء الرقم "10" الأسطوري خلفًا للكرواتي لوكا مودريتش.

وقرر نادي ريال مدريد إهداء رقم (10) التاريخي إلى مبابي، في خطوة تعكس وزنه الكبير داخل غرفة الملابس، وتفتح الباب لمعركة جديدة حول وراثة الرقم التاريخي في السانتياغو بيرنابيو.

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صراع بين الواعد البرازيلي والموهبة الإسبانية

يدرس النادي الملكي الآن خياراته لتحديد المهاجم الذي سيرث القميص المميز، حيث يتصدر البرازيلي الصاعد إندريك (19 عامًا) والإسباني غونزالو غارسيا قائمة المرشحين.

يمثل النجم البرازيلي الصاعد مستقبل النادي على المستويين الرياضي والتسويقي، بفضل شعبيته الجارفة داخل وخارج الملعب.

فبالإضافة إلى موهبته الكروية، يمتلك إندريك شراكات مع علامات كبرى مثل "نيو بالانس" و"ديزني" و"إي إيه سبورتس" و"ريد بول"، كما تجاوز متابعوه على منصات التواصل 15 مليونًا.

وقد يكون منحه الرقم "9" تعزيزًا لمسيرته كنجم عالمي، لكن المعايير الرياضية قد تدفع النادي لاتخاذ قرار مختلف.

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من ناحية أخرى، يُعتبر غونزالو غارسيا خيارًا أكثر أمانًا من الناحية الفنية، حيث يتمتع بخبرة أكبر ضمن تشكيلة الفريق.

ومن المتوقع أن يُعلن ريال مدريد عن قراره قريبًا، في واحد من أكثر القرارات إثارة للجدل في فترة الإعداد للموسم الجديد.