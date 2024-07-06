ملخص وأهداف ورجل مباراة كولومبيا وبنما في ربع نهائي كوبا أمريكا

حقق منتخب كولومبيا فوزًا ساحقًا على حساب بنما بنتيجة 5-0 فجر الأحد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل المنتخب الكولومبي بهذا الانتصار إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، وينتظر مواجهة الفائز من لقاء البرازيل ضد أوروغواي.

ويستحق جيمس رودريغيز قائد منتخب كولومبيا جائزة رجل المباراة بعد تألقه بشكل لافت وتسجيل هدف وصناعة هدفين لزملائه.

وتقدم "إرم نيوز" ملخص لأبرز أحداث وأهداف مباراة كولومبيا وبنما في ربع نهائي كوبا أمريكا

تشكيل منتخب كولومبيا للمباراة:

تشكيل منتخب بنما للمباراة:

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 8: منتخب كولومبيا يسجل هدف التقدم عن طريق جون كوردوبا

الدقيقة 15: منتخب كولومبيا يحصل على ضربة جزاء

الدقيقة 16: جيمس رودريغيز يسجل الهدف الثاني لمنتخب كولومبيا

الدقيقة 18: فرصة خطيرة لمنتخب بنما بضربة رأس ردها القائم

الدقيقة 21: فرصة أخرى قريبة لصالح بنما أمام مرمى كولومبيا

الدقيقة 27: منتخب كولومبيا يهدر فرصة خطيرة فوق العارضة

الدقيقة 40: لويس دياز يحرز هدفا عالميا ويعزز تقدم كولومبيا

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب كولومبيا على بنما بنتيجة 3-0

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 52: فرصة خطيرة لمنتخب بنما

الدقيقة 65: تسديدة قوية لمنتخب كولومبيا مرت بجوار القائم

الدقيقة 70: منتخب كولومبيا يحرز الهدف الرابع عن طريق ريتشارد ريوس

الدقيقة 80: محاولة قريبة لمنتخب بنما أبعدها دفاع كولومبيا

الدقيقة 90+4: منتخب كولومبيا يحرز الهدف الخامس عن طريق ميغيل بورخا من ضربة جزاء

نهاية اللقاء بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 5-0 وتأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

جيمس رودريغيز يفوز بجائزة رجل المباراة بشكل رسمي