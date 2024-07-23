وجّه المغربي محمد الشيبي، مدافع نادي بيراميدز رسالة غاضبة، إلى جماهير الأهلي، بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له خلال مباراة الفريقين أمس في الدوري المصري.

وتعرض محمد الشيبي، مدافع نادي بيراميدز، للطرد، بعد تدخل مع حسين الشحات، وذلك عندما عرقل الشيبي حسين الشحات، خلال هجمة مرتدة للأهلي على حدود منطقة الجزاء.

وسقط الشحات أرضًا، وتأوه من الألم، حتى لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "فار"، وقرر طرد الشيبي مباشرة لتدخله العنيف على الشحات.

وعقب المباراة، قام جمهور الأهلي بتوجيه هتافات جماعية غاضبة ضد محمد الشيبي، والذي رد عليهم، ودخل في مشادة كلامية معهم، ووجه شتائم هو الآخر لجمهور الأهلي.

ونشر الشيبي صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" كتب عليها: "والدتي أشرف من أي كان كيفما كان، ولم أتعود في حياتي على طأطأة الرأس، أمام أيّ كان".

يذكر أن المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز قد تجنب مصافحة حسين الشحات لاعب الأهلي قبيل لقاء الفريقين أمس الاثنين على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة في الجولة الـ31 للدوري المصري.

ودخل الشحات في أزمة مع الشيبي خلال لقاء الفريقين يوم الـ23 من يوليو 2023 في الملعب نفسه في الدوري المصري.

واعتدى الشحات بالصفع على وجه الشيبي بعد تلك المباراة ليلجأ اللاعب المغربي للقضاء المصري.

وحصل الشيبي على حكم قضائي بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بجانب منعه من ممارسة أي نشاط إداري في جهة رياضية لمدة 5 أعوام.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الشيبي للجوئه إلى القضاء المدني في واقعة رياضية داخل المستطيل الأخضر.