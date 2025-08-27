بطلب من جيسوس.. النصر السعودي يفاوض حارس مرمي مانشستر سيتي

بدأت إدارة نادي النصر السعودي مفاوضاتها، من أجل التعاقد مع البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بدلاً من حارسها الحالي بينتو.

وكان بينتو أحد أسباب خسارة النصر لبطولة كأس السوبر السعودي، بعد فشله في إمساك كرة قبيل النهاية، ليحولها إيبانيز لاعب الأهلي في الشباك، وتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفشل بينتو في التصدي لأي ركلة ترجيح، ليفوز الأهلي على النصر 3/5، ويخسر فريق كريستيانو رونالدو أول بطولة له هذا الموسم.

الاتجاه للتعاقد مع حارس السيتي

ووفقاً لما أفادت به صحيفة "ESPN" فإن إيدرسون قد يغادر مانشستر سيتي، وقد ينضم إلى النصر فريق كريستيانو رونالدو، بالدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجديد.

إيدرسون كان قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في 2017، وسبق أن ارتبط اسمه بقوة بكبار أندية الدوري السعودي للمحترفين الهلال والنصر والاتحاد، خلال الصيف الماضي.

وأكدت أن حارس المرمى إيدرسون، البالغ من العمر 32 عامًا، على وشك مغادرة النادي الإنجليزي، بعد أن أصبح هدفاً رئيسياً لنادي النصر السعودي.

وأشارت إلى أن سعي النصر للتعاقد مع إيدرسون، جاء بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأشارت ESPN إلى أن بينتو، الذي فشل في الحفاظ على شباكه في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي، لم ينجح في إقناع جيسوس بأدائه، قد يغادر النصر قريباً.

ومن الممكن أن ينتقل بينتو إلى نادي الشباب، حيث أبدى اهتمامه بضمه أيضاً، إلا أن لاعب أتلتيكو بي آر السابق لم يوافق على الصفقة بعد.

وفى حال فشل النصر في التعاقد مع إيدرسون، فإن مسؤولي العالمي وضعوا خطة بديلة وهي محاولة تأمين خدمات البرتغالي ديوغو كوستا، حارس مرمى بورتو البرتغالي.