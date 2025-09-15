سجل 145 هدفا في 52 مباراة.. برشلونة يعثر على "جوهرة جديدة"

كتب – نور الدين ميفراني

تعتبر مدرسة "لا ماسيا"، التابعة لنادي برشلونة أكاديمية في كرة القدم رائدة على مستوى العالم في تخريج نجوم كبار، لعل أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأندرياس إنييستا وتشافي هيرنانديز، وأغلب لاعبي الجيل الذهبي الذي قاده المدرب الإسباني بيب غوارديولا ما بين 2008 و2012.

وحاليا يعتبر النجم لامين يامال أبرز خريجي مدرسة "لا ماسيا" التي ما زلت تضم بين صفوفها مواهب واعدة.

أخبار ذات علاقة 4 أسباب أولها لامين يامال.. لماذا سقط فالنسيا بسهولة أمام برشلونة؟

أخبار ذات علاقة في غياب لامين يامال.. من كان أفضل لاعبي برشلونة أمام فالنسيا؟

وظهر اسم جديد خطف الأنظار بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أرقامه وإحصائياته وهو ديستني كوسيسو، الذي يبلغ من العمر 11 عاما، وفي آخر موسمين سجل 145 هدفا خلال 52 مباراة.

ويلعب ديستيني كوسيسو في مركز المهاجم ولفت الأنظار بسرعته ومهاراته الرائعة، جعلت البعض يتوقع صعوده للفريق الأول لبرشلونة في غضون سنوات قليلة على غرار ما حدث مع لامين يامال.

قبل موسمين، مع فريق تحت 10 (A)، سجل ديستني عددا مذهلا بلغ 87 هدفا في 22 مباراة، وفي الموسم الماضي وصل إلى 58 هدفا في الدوري خلال 30 مباراة مع فريق تحت 11 (A) بقيادة جوردي بيريز، كما أضاف أهدافا أخرى في بطولات ودية. أرقام تؤكد مكانته كأحد أفضل الهدافين في لاماسيا.

أخبار ذات علاقة في غياب لامين يامال.. برشلونة يفترس فالنسيا بفوز ساحق (فيديو)

وانضم كوسيسو إلى أكاديمية برشلونة قادما من بلاده نيجيريا بعد تجربة قصيرة مع مونتانيسا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة.

التقارير الصحفية الإسبانية، أشارت إلى أن مدربي برشلونة في مختلف الفئات السنية يلقبون كوسيسو بأنه النجم القادم للنادي، وهو خليفة النجم لامين يامال على مستوى الاهتمام الإعلامي في المستقبل القريب.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن اللاعب الناشئ: "تطور ديستني يسير بسرعة مذهلة، وفي بداية هذا الموسم يؤكد من جديد أنه هداف بالفطرة، أفضل مثال كان هذا الأسبوع في النسخة الثالثة عشرة من بطولة جوردي بيتارك سيبري، حيث قدّم المهاجم عرضا استثنائيا قاد به برشلونة إلى الفوز باللقب، فبعد مساهمته في التأهل إلى الدور النهائي، سجل ثنائية في نصف النهائي، ثم أحرز هاتريك في النهائي ضد كورنيا (7-1)، أداء جعله يستحق جائزة أفضل لاعب في البطولة".

ديستني كوسيسو هو الأصغر بين ثلاثة أشقاء، وجميعهم أظهروا موهبتهم في صفوف برشلونة. الأوسط هو ديفاين إيكنّا، لاعب فئة الناشئين الذي يملك هو الآخر مستقبلا واعدا، وقد استُدعي بالفعل للانضمام إلى منتخب إسبانيا تحت 15 عاما للتدريبات. أما الأكبر فهو ديفيد أوبينا الذي انتقل الموسم الماضي إلى نادي كورنيا، والثلاثة جميعًا مهاجمون ويمثلهم ألكسندر زهافي وشاي لوغاسي من شركة Gol International التابعة لوكيل اللاعبين الشهير بيني زهافي.

في برشلونة يُبدي المسؤولون إعجابهم الكبير بأداء ديستني كوسيسو، وخلال هذا الموسم سيحظى بفرصة لمواصلة تعزيز أرقامه التهديفية مع فريق البارسا تحت 12 عاما.