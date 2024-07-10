تمنت لاعبة سباق الدراجات المصرية جنة عليوة، أمنية غريبة لزميلتها شهد سعيد، التي كانت سببًا في إصابتها وغيابها عن أولمبياد باريس 2024.

وأثيرت عاصفة من الجدل في مصر، إثر وُجود لاعبة المنتخب المصري للدراجات، شهد سعيد، ضمن البعثة الرسمية المصرية المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس القادمة، وهي اللاعبة التي صب عليها عدد من الجماهير غضبهم، بعد تداول فيديو أظهر تعمد إصابتها لزميلتها جنة عليوة خلال سباق الثنائي.

وتمثل شهد سعيد، مصر، في أولمبياد باريس 2024، إذ تخوض سباق الدراجات في البطولة، رغم أنها تسببت في إصابة قوية لجنة عليوة ما تسبب في فقدانها الذاكرة مؤقتًا، وأصيبت باشتباه في ارتجاج في المخ مع كسور في الضلوع، بسبب هذا الاصطدام، وذلك خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.

وأثبتت التحقيقات أن اصطدام شهد بجنة كان متعمدًا، لتُوقَف عامًا عن المشاركة في السباقات المحلية مع تغريمها ماليًا.

وفي أول رد فعل لها على وجود شهد سعيد، تمنت جنة عليوة، مشاركة اللاعبة التي تسببت في إصابتها في أولمبياد باريس 2024، لأنها تثق باحتلالها المركز الأخير في سباق الدراجات.

وقالت جنة في تصريحات تليفزيونية عن سؤالها عن شعورها بعد إعلان مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس: "أنا الوحيدة في مصر التي تتمنى مشاركتها في الأولمبياد؛ لأنني أثق باحتلالها المركز الأخير".

وأضافت: "شهد لم يسبق لها أن فازت بأي سباق محلي مطلقًا.. لا أقصد التقليل منها، لكن هذا هو مستواها الرياضي".

وبسؤالها عما حدث خلال الواقعة الشهيرة قالت: وقعت بيننا مشادة في سباق الجمهورية قبل اصطدامها بي، وتلفظت ضدي بألفاظ خارجة، وكان من الواضح أن تلك الواقعة كانت بناءً على تعليمات من مدربها".

واختتمت: "استعدت ذاكرتي، لكنني لست جاهزة بعد بنسبة 100% لركوب الدراجات".

يذكر أن حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى للاعبة جنى المصابة، تقدمت ببلاغ للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد، ما أدى إلى احتجازها وعرضها على النيابة العامة، التي بدورها أخلت سبيلها لاحقًا.

وأعلن اتحاد الدراجات المصري آنذاك إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها، ولكن عاد الاتحاد، وقرر مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد.