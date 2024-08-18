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سقط أرضا.. الاعتداء على رئيس فنربخشة من جماهير غازي عنتاب (فيديو)

سقط أرضا.. الاعتداء على رئيس فنربخشة من جماهير غازي عنتاب (فيديو)
علي كوتش رئيس نادي فنربخشة خلال تعرضه للاعتداءالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2024، 11:52 ص

فصل جديد من العنف شهدته ملاعب كرة القدم التركية، عندما تعرض رئيس نادي فنربخشة، علي كوتش، لهجوم من مشجع اقتحم الملعب، في حين استهدفه مشجعون آخرون بالزجاجات؛ ما أثار حالة من الفوضى داخل الملعب.

وقع الحادث بعد تعادل فنربخشة 2-2 مع نظيره غازي عنتاب، في المباراة الثانية للفريق في الدوري التركي الممتاز لموسم 2024-2025، مساء السبت، وعقب المباراة انتشر فيديو الاعتداء بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الساعة خلال دقائق. 

ويُظهر الفيديو مدربا وهو تتم مرافقته خارج الملعب، قبل أن يتم دفعه إلى الأرض وضربه بجسم قُذف من الحشد، قبل أن يعاود الوقوف مجددا والسير إلى خارج الملعب محاطاً بالحماية الأمنية، ليعيد هذا الهجوم المخاوف بشأن سلامة المسؤولين واللاعبين والمشجعين في كرة القدم التركية.

 

 

 

وليس من الواضح ما إذا كانت الزجاجة قد قذفت عمدًا نحوه أم كانت جزءًا من اضطراب أكبر، لكن التأثير وردة الفعل اللاحقة تسلط الضوء على الأجواء الخطيرة التي تطورت في إحدى أكثر بيئات كرة القدم حماسة في تركيا.

ولا يعد العنف في كرة القدم التركية ظاهرة جديدة، فعلى مدار السنوات الـ12 الماضية تم توثيق حالات شغب جماهيري كثيرة، ومنع الدخول إلى الملاعب والصدامات بين المشجعين المتنافسين، ومع ذلك، فإن الهجمات على الشخصيات البارزة مثل رؤساء الأندية تشير إلى تصعيد مقلق.

 

 

وعادةً ما تتركز حوادث العنف خلال الديربيات بين أندية مثل غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش، إذ تنتقل المنافسة من أرض الملعب إلى المدرجات ما يجعل اللاعبين والمسؤولين أهدافًا.

من جهته، اتخذ الاتحاد التركي لكرة القدم عدة تدابير للحد من العنف، بما في ذلك زيادة الأمن في الملاعب، لكن هذه الجهود حققت نجاحًا جزئيًا فقط.

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ففي عام 2013، شهد ديربي إسطنبول بين فنربخشة وغلطة سراي أعمال شغب، حيث تم اعتقال العشرات من المشجعين، وأصيب عدد من الأشخاص. وفي عام 2022 تم حظر مشجع من بشكتاش مدى الحياة بعد أن قذف شعلة على الملعب باتجاه حارس مرمى المنافس.

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وفي مارس، كانت هناك مشاهد صادمة من العنف عندما اقتحم مشجعو طرابزون سبور الملعب، وحاولوا الاعتداء على لاعبي فنربخشه، بعد أن سجل المهاجم السابق لتشيلسي ميشي باتشواي الهدف الحاسم في فوز فنربخشه 3-2 قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، إذ تعرض لاعبو الفريق الضيف لقذائف من المدرجات في ملعب بابارا بارك، وازدادت الأمور سوءًا بعد احتفال فنربخشه بفوزهم في نهاية المباراة.

وعقب المباراة، حاول مشجعو الفريق المضيف الغاضبون الوصول إلى لاعبي الفريق الفائز حاملين الأسلحة؛ ما اضطرهم إلى الدفاع عن أنفسهم، إذ تم رصد اللاعب السابق لكوينز بارك رينغرز برايت أوساي-صموئيل وهو يوجه لكمات إلى مهاجمه، بينما تدخل زملاؤه وموظفو فنربخشه لمساعدته.

الدوري التركيفنربخشة

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