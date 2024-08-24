بدأ موسم النصر بشكل سيئ للغاية بالخسارة بأربعة أهداف لهدف في نهائي كأس السوبر السعودي، ثم التعادل بهدف لمثله أمام الرائد في بطولة الدوري في افتتاح مباريات الفريق بها.

لم تكن تلك هي البداية التي يحلم بها النصر وجماهيره، بالأخص بعد أن نافس "العالمي" حتى اللحظات الأخيرة من الموسم الماضي، وكان أكثر من ند للهلال في البطولات كافة.

لكن ما يحدث مؤخرًا في صفوف "العالمي" لا يبشر بموسم جيد ولا حتى بمركز مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم التالي ولأسباب واضحة، لعل أبرزها هو فقدان المدير الفني لهيبته وقوته بين اللاعبين.

ظهر ذلك جليًا في عدة مواقف حدثت في الساعات الماضية، وأوضحت كيف أن لويس كاسترو أصبح استمراره في صفوف النصر مجرد عبء إضافي على الفريق.

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انقلاب كريستيانو رونالدو

تناولت تقارير صحفية قبل ساعات على عهدة صحيفة "الشرق الأوسط" أن كريستيانو رونالدو الوحيد الذي كان يقف في ظهر كاسترو، ويطالب باستمراره قد تخلى عنه، وأوضح نوياه بأنه فقط يخشى التكاليف المالية لإقالته ولاستقدام مدرب جديد.

عاد رونالدو، وعبر عن نيته مرة أخرى عندما اجتمع مع غويدو فينغا، الرئيس التنفيذي للنادي، دون وجود المدير الفني في رسالة جلية توضح ترتيب أهمية الأفراد في الفريق، حيث يبدو أن المدرب ليس في الهيكل الهرمي للنصر في نظر رونالدو وغويدو فينغا.

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رسالة مارسيلو بروزوفيتش

قرر كاسترو خلال مباراة الرائد أن يخرج اللاعب مارسيلو بروزوفيتش من الملعب قبل سبع دقائق فقط من انتهاء الوقت الأصلي، وهو تبديل لا بأس به بالنسبة للاعب وسط ملعب بالأخص أن من حل بديلًا هو مهاجم في وقت يريد النصر فيه أن ينتصر ويسجل هدف التقدم مجددا.

وكان رد فعل اللاعب الكرواتي غريبًا للغاية، فبدلًا من التوجه إلى مقاعد البدلاء مثل بقية اللاعبين ذهب بشكل مباشر إلى غرف الملابس حتى دون أن يطمئن على نتيجة اللقاء.

مثل هذا التصرف يوضح بالتحديد إلى أين وصلت العلاقة بين لويس كاسترو ونجوم النصر، الذين يبدو أن بعضهم قد فقد احترامه للمدرب ولم يعد يخشاه من الأساس.

تصريح سامي النجعي

خرج سامي النجعي لاعب النصر في حوار تلفزيوني عبر الناقل الرسمي للدوري السعودي وتحدث عن المباراة ضد الرائد ونتيجتها ومشاركته.

وقال النجعي: "كنا نريد أن نبدأ بشكل قوي، لكن حدث ما حدث، لا يزال الموسم طويلاً وسنريد أن نعوض الجماهير".

وعند سؤاله عن الأسباب الفنية للخسارة كان رده قاطعًا: "تلك الأشياء اسأل عنها المدرب لكننا نحاول أن نعود لوضعنا الطبيعي".

ثم تم سؤاله عن دقائق مشاركته فكرر اللاعب إجابته قائلًا: "اسأل كاسترو".

الخلاصة

فقد كاسترو دعم أهم داعميه ومعه فقد غرف الملابس، وأصبح استمراره في صفوف النصر أمراً من الصعب تقبله في ظل النتائج والأداء والظروف.

في نهاية المطاف سيبقى هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية عند كل تعثر في تلك الحالة، وربما نجد بعض اللاعبين يرفضون تحمل المسؤولية في وجوده، لهذا ربما من الأفضل أن يرحل حال وجد النصر بديلًا جيدًا.