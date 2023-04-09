ماركا: بنزيما يرفض العرض السعودي

أفادت صحيفة "ماركا" بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يرفض الانتقال للدوري السعودي وأنه في طريقه للبقاء مع الميرنغي.

ووفقا للصحيفة، فإن مستقبل بنزيما بدأ يتضح بعد أسابيع من الغموض، حيث إن عودة المهاجم المخضرم إلى طبيعته دفعت ريال مدريد للاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى وستستمر علاقة الطرفين لموسم آخر.

وتردد أن بنزيما كان يفكر في العرض السعودي المغري لكن "ماركا" أكدت أن بنزيما لم يغير فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل.