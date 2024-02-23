موعد مباراتي الهلال والاتحاد بدوري أبطال آسيا

ضرب الهلال السعودي موعدا ناريا مع مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وجدد الهلال فوزه على سباهان أصفهان الإيراني (3/1) في إياب دور الـ16، على ستاد المملكة أرينا، بعد أن فاز الزعيم السعودي 3/1 أيضا في إيران في مباراة الذهاب.

في حين تغلب الاتحاد 2/1 على ضيفه نافباخور نامانغان على الجوهرة المشعة، ليتأهل لربع النهائي بعد أن تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب.

ويلعب الهلال مع الاتحاد في ذهاب ربع النهائي على المملكة أرينا يوم 5 مارس، على أن تقام مباراة الإياب على الجوهرة المشعة يوم 12 مارس.