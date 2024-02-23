موعد مباراتي الهلال والاتحاد بدوري أبطال آسيا
ضرب الهلال السعودي موعدا ناريا مع مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وجدد الهلال فوزه على سباهان أصفهان الإيراني (3/1) في إياب دور الـ16، على ستاد المملكة أرينا، بعد أن فاز الزعيم السعودي 3/1 أيضا في إيران في مباراة الذهاب.
في حين تغلب الاتحاد 2/1 على ضيفه نافباخور نامانغان على الجوهرة المشعة، ليتأهل لربع النهائي بعد أن تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب.
ويلعب الهلال مع الاتحاد في ذهاب ربع النهائي على المملكة أرينا يوم 5 مارس، على أن تقام مباراة الإياب على الجوهرة المشعة يوم 12 مارس.
وقبل ذلك سيلعب الهلال والاتحاد يوم 1 مارس في الجولة الـ22 من الدوري السعودي على المملكة أرينا.
وسبق أن تقابل الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا عام 2019 وكان أيضا في دور ربع النهائي، وتعادلا سلبيا على أرض الاتحاد قبل أن يفوز الهلال على ارضه 3/1 ليشق طريقه للفوز باللقب بتجاوزه السد في نصف النهائي، وأوراوا ريد دياموندز في النهائي.
والهلال هو أكثر فريق تتويجا بلقب دوري أبطال آسيا بـ4 ألقاب أحرزها أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.
في حين سبق للاتحاد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005.
وفي ربع النهائي الآخر لمنطقة الغرب يلعب النصر السعودي مع العين الإماراتي.