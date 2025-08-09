أستون فيلا في الصدارة.. كم كسبت أندية إنجلترا من بيع اللاعبين للدوري السعودي؟

ألقت صحيفة "ذا أتلتيك" الضوء على أبرز المبالغ المالية التي كسبتها الأندية الإنجليزية من بيع لاعبيها إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وتصدر القائمة التي نشرتها الصحيفة نادي أستون فيلا ونادي ليفربول، حيث ضم نادي النصر السعودي من الأول الكولومبي جون دوران الموسم الماضي لكن اللاعب لم يقدم الأداء المأمول منه ليتم إعارته إلى فنربخشة التركي في الميركاتو الحالي.

بينما ضم أكثر من ناد سعودي لاعبين من ليفربول مثل فابينيو، نجم الاتحاد السعودي، وروبرتو فيرمينو، قبل أن يرحل الأخير عن الأهلي السعودي لينضم للسد القطري، في الميركاتو الحالي.

ومؤخرا انضم البرتغالي جواو فيليكس إلى النصر السعودي قادما من تشيلسي الإنجليزي، كما ينشط إيفان توني مع الأهلي السعودي حاليا، حيث انضم له من برينتفورد.

وبحسب القائمة تصدر نادي أستون فيلا القائمة للأندية الإنجليزية التي جنت إيرادات من أندية صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وحصد أستون فيلا 115 مليون جنيه إسترليني، ثم ليفربول (86 مليون إسترليني) وثالثا تشيلسي (81 مليون إسترليني)، ورابعا مانشستر سيتي (75 مليون جنيه إسترليني)، وخامسا نادي فولهام (50 مليون جنيه إسترليني).