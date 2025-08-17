وشم مثير.. طريد مانشستر يونايتد يكشف عن صديقته الجديدة بأغرب طريقة (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

كشف الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد عن علاقته بمغنية الراب الأمريكية ساويتي بطريقة غريبة حيث نقش اسمها على رقبته.

التُقطت صورة للجناح الشاب البالغ من العمر 25 عامًا إلى جانب نجم بيلبورد في استوديو أبولو للوشم والثقب في كاليفورنيا. كما أظهرت صور من حساب المتجر على إنستغرام أن نجم إنجلترا أضاف كلمة "كيافا" (الاسم الحقيقي لساويتي هو ديامونتي كيافا فالنتين هاربر) على رقبته خلف أذنه اليسرى.

كان لسانشو أيضًا وشم سابق على يده كُتب عليه "لها فقط" مغطى بباقة زهور ملونة. لم يتضح بعد من كانت تلك الحبيبة السابقة.

ةأثار النجم الإنجليزي شائعاتٍ حول علاقته العاطفية في مايو/أيار عندما ظهرت أخبار حول صورة ساويتي بارزةٌ على شاشة قفل هاتفه، حين كان يحتفل بفوز تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي مساء الأربعاء، ورفع هاتفه عاليًا بينما كان يستمتع بوقته مع تريفو تشالوبا.

واكتشف المشجعون صورة ساويتي، البالغة من العمر 32 عامًا، على هاتفه، ومنذ ذلك الحين، انتشرت التكهنات حول حياته العاطفية، وزادت الشائعات بعناق الثنائي في ستامفورد بريدج في وقت سابق من هذا الموسم.

وما زال مصير جادون سانشو مجهولًا حيث لعب الموسم الماضي معارًا لتشيلسي، ويرغب مانشستر يونايتد في التخلص منه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لكونه خارج خطط المدرب روبن أموريم.

ويبقى فريق روما الإيطالي الوحيد المهتم باللاعب؛ إذ قدَّم عرضًا للفريق الإنجليزي لإعارة لموسم مع بند خيار الشراء في نهايته.