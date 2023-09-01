أهداف مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

ويلعب الهلال ضد الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومع حلول الدقيقة 15، افتتح رومارينيو أهداف اللقاء بعد استلامه بينية سحرية من عبدالرزاق حمدالله، لينفرد بمرمى ياسين بونو ويحرز الهدف الأول للاتحاد.

ولم يهنأ "الآتي" طويلا، بعد نجاح ميتروفيتش في تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20.

ورفع سعود عبدالحميد كرة عرضية، ليقابلها ميتروفيتش في الهواء بقدمه اليمنى، ويسدد صاروخًا في الشباك الاتحادية.

وأعاد كريم بنزيما التقدم للاتحاد مرة أخرى في الدقيقة 38 بهدف رائع بكعب قدمه.

وقبيل نهاية الشوط الأول استغل المغربي عبدالرزاق حمدالله خطأ سافيتش الفادح، بعد فشله في تشتيت الكرة، ليخطفها المهاجم المغربي ويسدد محرزًا الهدف الثالث للاتحاد.

وفي الدقيقة 61 قلص ميتروفيتش النتيجة مرة أخرى وأحرز الهدف الثاني للهلال.

ولم ينتظر ميترو طويلا وأحرز الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وتقدم الهلال لأول مرة في الدقيقة 71 عن طريق سالم الدوسري