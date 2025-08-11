مفاجأة.. لامين يامال سيلعب في ميامي

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، لمناقشة إمكانية نقل إحدى مباريات الدوري الإسباني للولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد إلى مدينة ميامي.

وستكون مباراة فياريال وبرشلونة في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني المقررة يوم الـ20 من ديسمبر المقبل، المرشحة لنقلها للعب في ملعب "هارد روك" بميامي.

وكان حلم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، هو نقل بعض المباريات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه واجه سابقًا مشاكل قانونية بسبب منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعب مباريات الدوريات المحلية خارج البلد.

لكن القوانين تغيرت مؤخرًا، وفي حال موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خطوة لعب مباراة برشلونة وفياريال في ملعب ميامي الأمريكي سترسَل الموافقة لـ"يويفا" و"فيفا" لاتخاذ قرار نهائي بالموافقة أو الرفض.

واختارت رابطة الدوري الإسباني مباراة الجولة الـ17؛ لكون الفترة ما بين الـ16 والـ18 ديسمبر ستشهد لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وهو ما يتيح الفرصة للفريقين للسفر مبكرًا لميامي والاستعداد للمباراة.

وقال خوان لابورتا، خلال تصريحات سابقة عبر شبكة “CNN Sports”: "مستعدون للذهاب إلى أمريكا ولعب المباريات هناك، لأننا لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة".

وأضاف: "بالنسبة لنا كبرشلونة، سيكون شرفًا عظيمًا أن نشارك في حدث كهذا، خاصة أنه سيكون عبارة عن مباراة رسمية في الدوري الإسباني، وفي الوقت نفسه سيكون حدثًا مهمًّا بالولايات المتحدة الأمريكية".

وسيكون فريق برشلونة في ضيافة ملعب نجمه وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، كما ستكون الفرصة سانحة للنجم الإسباني لامين يامال للتألق في ملعب ميامي وهو يحمل رقم 10 حاليًّا في برشلونة، رقم الأسطورة الأرجنتيني ميسي ذاته.

ويخوض فريق برشلونة أولى مبارياته في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025- 2026 أمام مايوركا، يوم السبت الموافق الـ16 من أغسطس الجاري.