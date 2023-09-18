مورينيو عن تألق لوكاكو: كان يحتاج إلى الشعور بالحب والرغبة في وجوده

أحرز روميلو لوكاكو هدفه الأول بعد انتقاله إلى روما على سبيل الإعارة، أمس الأحد، بينما قال مدربه جوزيه مورينيو إن المهاجم البلجيكي يشعر بالسعادة بعدما انضم إلى زملاء جعلوه "يشعر بالحب".

وانضم لوكاكو إلى روما على سبيل الإعارة من تشيلسي، وعاد للعمل مع مورينيو الذي تولى تدريب المهاجم البالغ عمره 30 عامًا في فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا.