تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لضم نجم أتالانتا

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي رودي جالياتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، فإن "الاتحاد قدم عرضًا رسميًا للاعب أتالانتا لوكمان، والمحادثات لا تزال مستمره بين الفريقين".

وأضاف: "النادي السعودي قدم عرضًا ماليًا بـ10.5 مليون دولار في الموسم الواحد للمهاجم النيجيري، و30 مليون دولار لناديه الإيطالي لبيع عقده".

لوكمان صاحب الـ 26 عامًا، يلعب في صفوف أتلانتا، منذ صيف 2022، عندما انضم قادمًا من لايبزيغ الألماني.

يذكر أن الاتحاد خرج بموسم صفري، بعد الفشل في المنافسة على ألقاب الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي وكأس خادم الحرمين ومونديال الأندية ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية.