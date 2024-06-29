تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لضم نجم أتالانتا
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض المالي الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي لضم أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويرتبط لوكمان بعقد مع أتالانتا حتى صيف 2026، وشارك في 45 مباراة مع الفريق الإيطالي بكافة المسابقات خلال الموسم المنصرم، وسجل 17 هدفًا وقدّم 10 تمريرات حاسمة.
وكان أتالانتا كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي بتحقيقه لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على باير ليفركوزن الألماني، وكان بطل هذه الليلة التاريخية، الجناح النيجيري أديمولا لوكمان، الذي سجل ثلاثية أتالانتا في الشباك الألمانية؛ ليتحول إلى أن يكون أحد أكبر وأهم أهداف "العميد" في الميركاتو الحالي.
ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي رودي جالياتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، فإن "الاتحاد قدم عرضًا رسميًا للاعب أتالانتا لوكمان، والمحادثات لا تزال مستمره بين الفريقين".
وأضاف: "النادي السعودي قدم عرضًا ماليًا بـ10.5 مليون دولار في الموسم الواحد للمهاجم النيجيري، و30 مليون دولار لناديه الإيطالي لبيع عقده".
لوكمان صاحب الـ 26 عامًا، يلعب في صفوف أتلانتا، منذ صيف 2022، عندما انضم قادمًا من لايبزيغ الألماني.
يذكر أن الاتحاد خرج بموسم صفري، بعد الفشل في المنافسة على ألقاب الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي وكأس خادم الحرمين ومونديال الأندية ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية.