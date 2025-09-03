مبلغ خرافي: الفيفا يعلن تسجيل رقم قياسي في سوق انتقالات صيف 2025

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تقريرًا اليوم الأربعاء، كشف فيه أن قيمة إنفاق الأندية حول العالم على التعاقدات الدولية قاربت 10 مليارات دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو رقم قياسي جديد.

وقال الفيفا إن فترة الانتقالات شهدت نحو 12 ألف صفقة، وصلت قيمتها إلى 9.76 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 50 % مقارنة بالفترة نفسها خلال العام 2024.

وحطمت كرة القدم النسائية أيضاً أرقاماً قياسية بإبرام أكثر من 1100 صفقة انتقال دولية، تجاوزت قيمتها 12 مليون دولار.

وتعاقد أورلاندو برايد مع ليزبيث أوبايي من نادي تيجريس المنتمي للدوري المكسيكي الممتاز في أغلى صفقة في كرة القدم النسائية بلغت 1.5 مليون دولار.

وقال إيميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في الفيفا، في بيان: "لاحظنا أن فترة الانتقالات في حالة نشاط كامل سواء في كرة القدم للرجال أو للسيدات".

وأوضح: "في حين أن هذا يشكل تطوراً مهماً في لعبة الرجال قبل عام من كأس العالم 2026، فإن الأرقام المتزايدة في انتقالات كرة القدم النسائية لا تقل إثارة للإعجاب، لأنها تؤكد النمو المتسارع للعبة السيدات على مستوى الأندية".

الدوري الإنجليزي الأكثر إنفاقًا

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز مجدداً المسابقة الأكثر إنفاقاً في فترة الانتقالات، بعد أن وصل مجموع صفقاته 3 مليارات دولار.

وحصلت الأندية الألمانية وحدها على 893 مليون دولار من نظيراتها الإنجليزية، وجاءت الصفقة الأبرز انتقال فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول في صفقة قالت وسائل إعلام إنها بلغت 116 مليون جنيه إسترليني (156.70 مليون دولار) بما في ذلك مكافآت متعلقة بالأداء.

وتعاقد ليفربول أيضاً مع هوغو إيكيتيكي قادماً من آينتراخت فرانكفورت، فيما ضم نيوكاسل يونايتد المهاجم الألماني نيك فولتيماده من شتوتغارت في صفقة قياسية للنادي، وقالت تقارير إن قيمة الصفقتين بلغت 69 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت ألمانيا في المركز الثاني من حيث إجمالي الإنفاق بقيمة بلغت 980 مليون دولار، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث 950 مليون دولار.

أما على صعيد اللاعبين المنضمين، تصدرت إنجلترا برصيد 535 لاعباً، تلتها البرتغال (479)، ثم البرازيل (425).