آخر تطورات إصابة وسام أبو علي نجم الأهلي المصري
كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات إصابة وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فلسطين.
وشارك وسام أبو علي بقميص منتخب فلسطين أمام لبنان، يوم الخميس الماضي، باللقاء الذي جمع بينهما في إطار لقاءات تصفيات كأس العالم.
وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عبر موقع النادي الرسمي، إن "وسام أبو علي أصيب بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم".
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن مدة غياب وسام أبو علي، ستتراوح بين 10 إلى 15 يوما بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، وهو ما يعني احتمالية استبعاده من المباريات الثلاث المقبلة، أمام فاركو والاتحاد السكندري والداخلية.
وأضاف التقرير: "حتى الآن موقف وسام أبو علي غامض من المشاركة ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وسيكون على الجهاز الطبي بذل جهد كبير لتجهيزه".
وأضاف: "حال عدم جاهزية وسام أبو علي للمشاركة ضد الزمالك في السوبر الأفريقي، سيكون محمود كهربا هو الأقرب لقيادة خط الهجوم".
واستأنف فريق الأهلي، تدريباته، يوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فاركو التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.
ويلتقي الأهلي مع فاركو، يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاء مؤجل من الجولة 11 في الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مرتين، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر 10 مباريات.
وحقق الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري المحلي، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.