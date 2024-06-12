كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات إصابة وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فلسطين.

وشارك وسام أبو علي بقميص منتخب فلسطين أمام لبنان، يوم الخميس الماضي، باللقاء الذي جمع بينهما في إطار لقاءات تصفيات كأس العالم.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عبر موقع النادي الرسمي، إن "وسام أبو علي أصيب بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم".

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن مدة غياب وسام أبو علي، ستتراوح بين 10 إلى 15 يوما بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، وهو ما يعني احتمالية استبعاده من المباريات الثلاث المقبلة، أمام فاركو والاتحاد السكندري والداخلية.