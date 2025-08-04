إصابة كوبارسي تصدم برشلونة

تصدّرت إصابة باو كوبارسي، مدافع برشلونة الإسباني، المشهد في مباراة دايغو الكوري الجنوبي الودية التي أقيمت، اليوم الأحد، في الجولة الآسيوية للفريق الكتالوني.

وفاز برشلونة بخماسية دون رد على منافسه الكوري الجنوبي في المباراة الودية التي شهدت خروج كوبارسي مصاباً في الدقيقة 87 متأثراً بآلام قوية.

وظهرت علامات الغضب على وجه المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عقب إصابة كوبارسي وخروجه لصالح زميله هيكتور فورت.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الفحوصات الأولية لكوبارسي استبعدت أي إصابة طويلة وهناك اشتباه في تعرضه لضربة شديدة في ركبته اليسرى.

وأوضحت الصحيفة أن فليك ينتظر الحصول على النتيجة النهائية فيما يتعلق بإصابة كوبارسي ولكن على الأرجح لن يشارك اللاعب في مباراة كومو الإيطالي في كأس خوان غامبر في إسبانيا يوم الأحد المقبل.

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ويعتمد فليك بشكل رئيسي على باو كوبارسي في قيادة خط الدفاع منذ توليه المهمة بعدما منح اللاعب صاحب الـ 18 عاماً ثقة كبيرة وأشركه أساسياً في مباريات الفريق الكتالوني.

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ويخوض برشلونة أول مباراة رسمية في الموسم الجديد ضد ريال مايوركا يوم 16 أغسطس الجاري في الجولة الأولى للدوري الإسباني.