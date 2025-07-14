فضيحة وقميص جديد.. 3 قصص مثيرة من صيف لامين يامال المشتعل

يخوض النجم الصاعد لامين يامال، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن عشر، واحدة من أكثر الإجازات الصيفية "إثارة" في مسيرته، تزامنًا مع توقيعه عقدًا جديدًا مع نادي برشلونة يمتد حتى صيف 2031، في وقت يُعد فيه أحد أبرز لاعبي الكرة العالمية الواعدين.

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وبعد موسم استثنائي ساهم خلاله في وصول برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج أمام إنتر ميلان، اختار يامال قضاء جزء من إجازته في جزيرة بانتيليريا في صقلية مطلع يونيو، حيث أثار ظهوره برفقة المؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز (29 عامًا) – والتي تكبره بـ 11 عامًا – تساؤلات حول طبيعة علاقتهما.

وانتشرت الشائعات حول وجود علاقة بينهما، لكن يامال سارع إلى نفيها.

ولم تكن إيطاليا المحطة الوحيدة، فبعد أيام قليلة، ظهر يامال في البرازيل، حيث زار نجم باريس سان جيرمان السابق نيمار في قصره الفاخر بمدينة مانغاراتيبا القريبة من ريو دي جانيرو، وتجوّل في معالم المدينة الشهيرة.

إيبيزا.. ماربيا.. ثم العودة للتدريبات

في منعطف جديد، قطع يامال أكثر من 5,000 ميل عائدًا إلى إسبانيا، حيث شوهد على متن يخت فاخر في جزيرة إيبيزا برفقة أصدقائه، قبل أن يلتقي زميله في برشلونة والمنتخب الإسباني، غافي.

ولم يكد يستقر في إيبيزا حتى توجه بطائرة خاصة إلى منتجع ماربيا الفاخر في جنوب إسبانيا، ليُكمل سلسلة رحلاته التي جمعت بين الرفاهية واللقاءات مع نجوم كرة القدم.

استعدادات الموسم الجديد.. وعلامات استفهام حول "الرقم 10"

رغم الإجازة المثيرة والحافلة بالأحداث، يُتوقع أن يكون يامال من أوائل اللاعبين الذين يلتحقون بمعسكر برشلونة التحضيري، حيث سيخوض أولى تدريباته رسميًا يوم الاثنين، تزامنًا مع تفعيل عقده الجديد.

ومن المقرر أن ينظم النادي الكتالوني حفلًا خاصًا في مقره بحضور عائلة يامال، احتفاءً بالتزامه الطويل مع الفريق، وسط تساؤلات عن إمكانية حصوله على القميص رقم 10 الأسطوري، الذي ارتداه قبله عمالقة مثل دييغو مارادونا، رونالدينيو، وليونيل ميسي.

يُذكر أن يامال يُعد أحد أهم المواهب الشابة في الكرة الأوروبية، حيث سجل 18هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة مع برشلونة الموسم الماضي، وفق إحصائية "ترانسفير ماركت".