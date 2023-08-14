الأهلي يطلب السماح بحضور الجماهير بالسعة الكاملة للملاعب الموسم المقبل

طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بحضور الجماهير بالسعة الكاملة للملاعب في كافة مبارياته الموسم المقبل.

وقال الأهلي، بطل الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، في بيان على موقعه على الإنترنت: "أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم الإثنين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الجديد".

وأضاف: "يأتي ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد".