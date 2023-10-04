تين هاغ: مانشستر يونايتد ما زال بإمكانه بلوغ أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه ما زال بإمكانه التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة 3-2 أمام غلطة سراي وتذيل المجموعة الأولى بدون رصيد، أمس الثلاثاء.

وتقدم يونايتد، الذي خسر 4-3 أمام بايرن ميونخ في أول مباراة، مرتين أمام بطل تركيا بواسطة راسموس هويلوند لكنه سقط بثلاثية ويلفريد زاها وكرم أكتوركوغلو وماورو إيكاردي.