تين هاغ: مانشستر يونايتد ما زال بإمكانه بلوغ أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا
قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه ما زال بإمكانه التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة 3-2 أمام غلطة سراي وتذيل المجموعة الأولى بدون رصيد، أمس الثلاثاء.
وتقدم يونايتد، الذي خسر 4-3 أمام بايرن ميونخ في أول مباراة، مرتين أمام بطل تركيا بواسطة راسموس هويلوند لكنه سقط بثلاثية ويلفريد زاها وكرم أكتوركوغلو وماورو إيكاردي.
وأبلغ تين هاغ محطة "تي.إن.تي سبورتس" بعد تلقي يونايتد الخسارة السادسة بجميع المسابقات هذا الموسم: "كل شيء ما زال قائما. لدينا أربع مباريات وسنلعب المباراتين المقبلتين أمام كوبنهاغن.
"كل مباراة صعبة لكننا ندرك ما علينا فعله. نعلم المطلوب منا للبقاء في هذه المجموعة والمنافسة على التأهل".
ويمر يونايتد بفترة صعبة على المستوى المحلي بعد تعرضه لأسوأ بداية له في دوري الأضواء الإنجليزي منذ موسم 1989-1990.
وتلقى الفريق أربع هزائم في الدوري من بينها الخسارة 1-صفر أمام ضيفه كريستال بالاس مطلع الأسبوع الحالي.
وأشار تين هاغ إلى أنه يأمل في التعامل مع خيبة الأمل قبل مواجهة برنتفورد في الدوري يوم السبت حيث يسعى لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه بجميع المسابقات.
وتابع: "علينا المحاولة مرة أخرى وامتلاك الحيوية. الضربة التي تعرضنا لها يجب أن تكون حافزا لمباراة السبت".
وفيما يتعلق بالحارس أندريه أونانا واستقباله الكثير من الأهداف مؤخرًا، قال الهولندي: "أحتاج إلى التحدث مع المزيد من اللاعبين، ولكني بحاجة إلى التحدث معه بالطبع، سأشجعه ويجب أن أدعمه، إنه حارس مرمى رائع".