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رياضة

شباب بلوزداد يهزم المولودية ويتوج بكأس الجزائر

شباب بلوزداد يهزم المولودية ويتوج بكأس الجزائر
شباب بلوزداد توج باللقب التاسع في تاريخه
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 6:11 م

توج نادي شباب بلوزداد بكأس الجزائر لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024 عقب فوزه، اليوم الجمعة، على مولودية الجزائر، بطل الدوري، (1 ـ0) في نهائي المسابقة الذي أقيم على ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائر.

 وفي المباراة التي حضرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأشرف على مراسم تتويج بلوزداد باللقب، سجل شعيب قداد هدف المباراة الوحيد لشباب بلوزداد في الدقيقة 42 من المباراة، ليقود ناديه لإحراز لقب الكأس للمرة التاسعة في تاريخ المسابقة، بينما عجز المولودية عن ضم الكأس للقب الدوري والتتويج بالثنائية.

 

 

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، حيث كان بلوزداد قريبا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 لولا اصطدام الكرة بالقائم، في حين قاد لاعبو المولودية العديد من الهجمات التي كانت الشباك تنبئ فيها بالاهتزاز لولا تماسك دفاع شباب بلوزداد.

وأصبح شباب بلوزداد صاحب الرقم القياسي في إحراز لقب كأس الجزائر (9 مرات) بعد أن كان يتقاسم الصدارة مع نادي مولودية الجزائر، خصمه في النهائي، واتحاد العاصمة ووفاق سطيف بثمانية تتويجات لكل منهم.

رياضةكأس الجزائرشباب بلوزداد

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