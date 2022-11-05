صحف رياضية: القبلة الأخيرة لبيكيه.. كلوب يواجه خطر الإيقاف.. وإنذار في ميلان
شكلت مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية وأبرزها لقاء وداع جيرارد بيكيه لكرة القدم وبرشلونة أمام ألميريا، وتصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والمدير التنفيذي للشركة الداعمة لدوري السوبر الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.
كما اهتمت الصحف بإمكانية معاقبة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالإيقاف، ودخول ليفربول بقوة الصراع حول النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، وإصابة لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، واستحقاق إبراهيم دياز العودة لريال مدريد.
وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على الصراع حول النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند ودخول ليفربول بقوى في المنافسة وكتبت: "ليفربول يدخل بقوة على جود بيلينغهام".
الصحيفة اهتمت بلقاءات السبت في الدوري الإسباني ولقاء برشلونة وألميريا الذي يشهد وداع جيرارد بيكيه وكتبت: "بيكيه يقول وداعا للكامب نو".
كما اهتمت بإصابة لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز وكتبت: "ألكاراز يصاب".
سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني ووداع جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزال كرة القدم وكتبت: "أراك دائما برشلونة".
الصحيفة تحدثت عن فوز جيرونا على أتلتيك بلباو 2-1 وكتبت: "نهاية النحس بالنسبة لجيرونا".
الصحيفة اهتمت بالصورة الرسمية لبرشلونة موسم 2022/2023 وفوز فريق كرة السلة في دوري السوبر الأوروبي.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني وتوديع جيرارد بيكيه الذي قرر اعتزال كرة القدم وكتبت: "القبلة الأخيرة".
الصحيفة اهتمت بإصابة لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز وكتبت: "ألكاراز يصاب والخطر حول مشاركته في البطولة الختامية".
كما اهتمت بفوز جيرونا على أتلتيك بلباو 2-1 في الدوري الإسباني.
أس
ركزت الصحيفة على حوارها مع بيرد رايشارت المدير التنفيذي للشركة التي تدعم ملف دوري السوبر الأوروبي وكتبت: "بيرد رايشارت: ستكون هناك مراقبة مالية حادة".
الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني وكتبت: "لقاء بيكيه".
كما اهتمت بالنجم إبراهيم دياز لاعب ميلان المعار من ريال مدريد وكتبت: "إبراهيم دياز يقدم مزايا للعودة لريال مدريد".
الصحف البريطانية
ميرور
ركزت الصحيفة على رد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش بشأن النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: "مثل زلاتان".
الصحيفة اهتمت بالاستئناف حول عقوبة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وكتبت: "كلوب يواجه خطر الإيقاف".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي ومنتخب أستراليا في دوري الرغبي وكتبت: "بداية الرحلة".
كما اهتمت بإصابة الإسباني كارلوس ألكاراز نجم التنس الإسباني في بطولة باريس للتنس وكتبت: "ألكاراز يفتح الطريق".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرتغالي رافائيل لياو في ميلان وتطورات تجديد عقده وكتبت: "إنذار في ميلان بشأن تجديد العقد، لياو التوقيع الذي يحترق".
الصحيفة اهتمت بلقاء نابولي وأتلانتا في الدوري الإيطالي وكتبت: "نابولي إنها أتلانتا وليس الساحر".
كما اهتمت بقمة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي من خلال لاعبين سابقين للفريق الكرواتي ماندزوكيتش والبرازيلي روبرتو كارلوس وكتبت: "يوفنتوس لإنتر ميلان: لنا".