صحف رياضية: القبلة الأخيرة لبيكيه.. كلوب يواجه خطر الإيقاف.. وإنذار في ميلان

شكلت مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية وأبرزها لقاء وداع جيرارد بيكيه لكرة القدم وبرشلونة أمام ألميريا، وتصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والمدير التنفيذي للشركة الداعمة لدوري السوبر الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بإمكانية معاقبة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالإيقاف، ودخول ليفربول بقوة الصراع حول النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، وإصابة لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، واستحقاق إبراهيم دياز العودة لريال مدريد.