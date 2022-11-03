ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا
أكمل ميلان الإيطالي عقد المتأهلين للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - صفر على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مرحلة المجموعات بمنافسات المجموعة الخامسة، التي شهدت أيضا فوز تشيلسي الإنجليزي 2 - 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.
وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن، اختتم تشيلسي مسيرته في المجموعة بالفوز 2 -1 على ضيفه دينامو زغرب.
واحتل ميلان، ثاني أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما حصد 10 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي، الذي ضمن الصدارة والصعود لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.
واحتل ريد بول سالزبورغ المركز الثالث برصيد 6 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، في حين تذيل دينامو زغرب الترتيب بأربع نقاط، ليودع المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الخامسة:
اختتم ريال مدريد الإسباني مشواره في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أفضل وجه، وسحق ضيفه سيلتك الاسكتلندي 5– 1 يوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي شهدت تأهل لايبزيغ الألماني إلى الدور الثاني عقب الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني 4-0.
وبذلك، أنهى الريال حامل اللقب مسيرته في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد 13 نقطة، ليلاقي في الدور المقبل أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات الأخرى، فيما جاء لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.
واحتل شاختار المركز الثالث في جدول الترتيب، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تذيل سيلتك الترتيب بنقطتين، ليودع المسابقات القارية هذا الموسم.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة السادسة:
وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه إشبيلية 3-1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، وهو الذي ضمن تأهله لدور الستة عشر في وقت سابق من دور المجموعات، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند خمس نقاط في المركز الثالث ليتأهل للمشاركة في مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.
وأحرز كوبنهاغن الذي ودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفعل أول أهدافه في المسابقة بتعادله 1-1 مع ضيفه بروسيا دروتموند المتأخل بالفعل في ختام مباريات المجموعة السابعة اليوم السبت.
وضمن الفريق الدنماركي بالفعل المركز الأخير في المجموعة من الجولة الماضية، لكن صاحب الأرض بدأ بقوة رغم افتقار المباراة للأهمية.
وتأهل دورتموند في المركز الثاني بالمجموعة خلف مانشستر سيتي الذي تغلب 3-1 على إشبيلية صاحب المركز الثالث الذي انتقل إلى الدوري الأوروبي.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة السابعة:
سجل جواو ماريو هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع ليكمل فوز بنفيكا 6-1 على مكابي حيفا وانتزاع صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وجاءت باقي أهداف بنفيكا بواسطة جونسالو راموس وبيتر موسى وأليكس جريمالدو ورافا سيلفا وهنريكي أراوجو.
وأصبح رصيد بنفيكا 14 نقطة وهو نفس رصيد وعدد أهداف وفارق الأهداف مع سان جيرمان، لكن الفريق البرتغالي تفوق على بطل فرنسا بسبب عدد الأهداف التي سجلها خارج الأرض.
وتذيل مكابي المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثامنة: