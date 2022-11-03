ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

أكمل ميلان الإيطالي عقد المتأهلين للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - صفر على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مرحلة المجموعات بمنافسات المجموعة الخامسة، التي شهدت أيضا فوز تشيلسي الإنجليزي 2 - 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن، اختتم تشيلسي مسيرته في المجموعة بالفوز 2 -1 على ضيفه دينامو زغرب.

واحتل ميلان، ثاني أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما حصد 10 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي، الذي ضمن الصدارة والصعود لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.

واحتل ريد بول سالزبورغ المركز الثالث برصيد 6 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، في حين تذيل دينامو زغرب الترتيب بأربع نقاط، ليودع المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الخامسة: