نيوم السعودي يحسم صفقة مدوية من الدوري البرازيلي

أوضحت تقارير إخبارية تفاصيل صفقة انتقال الأوروغوياني لوتشيانو رودريغيز، مهاجم نادي باهيا البرازيلي، إلى صفوف فريق نيوم السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت تقارير خلال الساعات الماضية بأن إدارة باهيا أعلنت رحيل رودريغيز، على أن يسافر إلى السعودية خلال وقت قصير لإتمام التوقيع الرسمي مع نادي نيوم.

ووفقًا لصحيفة "ge.globo"، يستعد النادي البرازيلي لبيع عقد اللاعب مقابل مبلغ ضخم، إذ وافق نيوم على دفع 20 مليون يورو مقدمًا، إضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، مع منح باهيا 25% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب.

وأشار التقرير إلى أن باهيا بات قريبًا من إتمام أكبر صفقة بيع في تاريخه، بعد العرض السعودي الكبير، خاصة بعدما كثف نادي نيوم مفاوضاته في نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية.

ويُعد المبلغ المعروض أكثر من ضعف ما دفعه باهيا للتعاقد مع رودريغيز من فريقه السابق، حين دفع 11 مليون دولار للحصول على خدماته.

رودريغيز البالغ من العمر 22 عامًا ينشط في مركز الهجوم، وقد توّج مع منتخب أوروغواي بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا عام 2023، كما نال جائزة هداف البطولة قبل الأولمبياد في العام التالي.

ومع باهيا، خاض رودريغيز 69 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، نحو 7 ملايين يورو.