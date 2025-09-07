logo
رياضة

هالاند يتعرض لإصابة دامية مع منتخب النرويج (صور)

إصابة إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتيالمصدر: صحيفة ذا صن
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 8:46 م

تعرّض إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة دامية أثناء تواجده مع منتخب بلاده النرويج استعداداً لخوض مباراة مولدوفا المقررة الثلاثاء المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تعرض هالاند إلى إصابة استوجبت جراحة بسيطة بتقطيب فمه بعد اصطدام وجهه بشكل مفاجئ بالباب الخاص بحافلة الأمتعة.

 وتعرض هالاند إلى جرح في فمه استوجب 3 غرز وتلقى العلاج الفوري على يد طبيب المنتخب النرويجي أولي ساند.

إصابة هالاند

وشارك نجم مانشستر سيتي متابعيه الحادث بعدما نشر صوراً عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلاً: "تعرضت لضربة من باب الحافلة استوجبت 3 غرز".

إصابة هالاند

ورد هالاند على تعليق أحد متابعيه حول تعرضه للكمة من أحد زملائه قائلاً: "هذه إجابة خاطئة" مع إشارة الضحك.

 وكان منتخب النرويج قد فاز على حساب فنلندا في مباراة ودية يوم الخميس الماضي بهدف دون رد سجله هالاند من ضربة جزاء.

 ويتصدر منتخب النرويج ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن إسرائيل صاحب المركز الثاني و6 نقاط كاملة عن منتخب إيطاليا.

