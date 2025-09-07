هالاند يتعرض لإصابة دامية مع منتخب النرويج (صور)

تعرّض إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة دامية أثناء تواجده مع منتخب بلاده النرويج استعداداً لخوض مباراة مولدوفا المقررة الثلاثاء المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تعرض هالاند إلى إصابة استوجبت جراحة بسيطة بتقطيب فمه بعد اصطدام وجهه بشكل مفاجئ بالباب الخاص بحافلة الأمتعة.

وتعرض هالاند إلى جرح في فمه استوجب 3 غرز وتلقى العلاج الفوري على يد طبيب المنتخب النرويجي أولي ساند.

وشارك نجم مانشستر سيتي متابعيه الحادث بعدما نشر صوراً عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلاً: "تعرضت لضربة من باب الحافلة استوجبت 3 غرز".

ورد هالاند على تعليق أحد متابعيه حول تعرضه للكمة من أحد زملائه قائلاً: "هذه إجابة خاطئة" مع إشارة الضحك.

وكان منتخب النرويج قد فاز على حساب فنلندا في مباراة ودية يوم الخميس الماضي بهدف دون رد سجله هالاند من ضربة جزاء.

ويتصدر منتخب النرويج ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن إسرائيل صاحب المركز الثاني و6 نقاط كاملة عن منتخب إيطاليا.